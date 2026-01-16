Llama la atención
Las alternativas que se manejan en otros puntos del planeta contra la crisis de la vivienda, y que se exponen este viernes a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni en el primero de los actos previstos en un ciclo de conferencias sobre este problema organizado por los arquitectos pitiusos. Las responsables del estudio ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’, de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y Business Fights Poverty, repasarán las opciones que se han puesto en práctica en España, Irlanda, Estados Unidos... El estudio apuesta por «movilizar y renovar el parque edificado existente» y considera que la opción de construir más viviendas sólo debe contemplarse «de forma estratégica».
La iniciativa el Ayuntamiento de Sant Antoni para garantizar el suministro de agua durante los meses de verano en caso de avería en el sistema. Además de la nueva desaladora móvil que ya se ha puesto en marcha (la primera de Balears), el equipo de gobierno municipal anuncia la construcción de un nuevo depósito, con capacidad para almacenar hasta 20.000 metros cúbicos de agua, que podría abastecer al núcleo urbano durante dos días.
- Una patrulla de la Policía Local de Ibiza estrella su coche en Vara de Rey al acudir a salvar la vida de una mujer
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- La feria de atracciones de Navidad de Ibiza no cierra
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Puerto de Ibiza: 3,4 millones de euros para reparar deficiencias en la construcción del dique de es Botafoc