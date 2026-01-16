Las alternativas que se manejan en otros puntos del planeta contra la crisis de la vivienda, y que se exponen este viernes a partir de las 18 horas en el Centro Cultural Cervantes de Sant Antoni en el primero de los actos previstos en un ciclo de conferencias sobre este problema organizado por los arquitectos pitiusos. Las responsables del estudio ‘Reimaginamos la vivienda en Ibiza’, de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y Business Fights Poverty, repasarán las opciones que se han puesto en práctica en España, Irlanda, Estados Unidos... El estudio apuesta por «movilizar y renovar el parque edificado existente» y considera que la opción de construir más viviendas sólo debe contemplarse «de forma estratégica».

Llama la atención

La iniciativa el Ayuntamiento de Sant Antoni para garantizar el suministro de agua durante los meses de verano en caso de avería en el sistema. Además de la nueva desaladora móvil que ya se ha puesto en marcha (la primera de Balears), el equipo de gobierno municipal anuncia la construcción de un nuevo depósito, con capacidad para almacenar hasta 20.000 metros cúbicos de agua, que podría abastecer al núcleo urbano durante dos días.