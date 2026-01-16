Los jóvenes escritores de Ibiza triunfan en los premios Neus Balanzat

"No me gusta presumir", afirma, con una sonrisa tímida, Daniel Martínez Sokolov. El joven estudiante de Bachillerato del instituto Santa Maria se hace con el segundo premio en la categoría de Bachillerato o ciclos formativos de la decimoctava edición de los premios Neus Balanzat, un certamen organizado por el instituto Quartó de Portmany y que premia anualmente los mejores relatos cortos presentados por estudiantes de las Pitiusas con edades comprendidas entre los 11 años —sexto de Primaria— y los 18.

Martínez es uno de los ganadores habituales en los concursos narrativos de Ibiza. A pesar de su éxito, se muestra cauto y visiblemente tímido cuando una de las profesoras de su instituto le anima a hablar sobre sus logros. "Es el segundo año consecutivo que consigo un premio", confiesa el galardonado en voz baja y visiblemente nervioso.

El premiado, que se autodefine como seguidor del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, presenta su obra 'Transeúnte', un trabajo que narra la vivencia de una persona recién fallecida que, tumbada en su ataúd, escucha cómo familiares y amigos relatan versiones contradictorias sobre su muerte. La historia incorpora, incluso, un toque de humor negro, como se desprende de uno de sus fragmentos: "La madre dice que su hijo ha muerto en un accidente laboral, mientras que el jefe asegura que falleció atragantado con una aceituna".

Daniel Martínez, uno de los estudiantes premiados en el concurso narrativo. / Toni Escobar

Gracias a su relato el estudiante recibe una recompensa económica de 200 euros. Sin embargo, su pasión por la escritura no responde ni a la fama ni a la compensación económica, y asegura estar siempre abierto a sugerencias: "Me gusta recibir críticas, ya que es una manera de mejorar". Y añade: "Siempre me ha gustado contar historias, en cualquier formato, ya sea a través de los dibujos que plasmo en mis cómics o escribiendo relatos. Eso sí, mi objetivo es disfrutar, más que luchar por conseguir un premio. Además, me gustaría que lo que escribo trascienda, ya que estoy mostrando una parte de mí".

Este año se habían presentado un total de 40 trabajos, repartidos en tres categorías en función de la edad de los jóvenes escritores. En cada una de ellas se otorgan un primer premio, valorado en 400 euros, y un segundo, dotado con 200.

Lucía Corbarán Melero cursa cuarto de Secundaria en el instituto Santa María y es otra de las protagonistas de los premios Neus Balanzat: es la autora del mejor relato corto en la categoría intermedia gracias a su trabajo 'Cleancy', "una obra que muestra que, al final, todos somos la estación de recuerdos para alguien".

Unas redacciones sin inteligencia artificial

A pesar de su talento en el arte de la escritura, su futuro no pasa —al menos de momento— por formarse en nada relacionado con el ámbito literario: "La intención es seguir escribiendo, pero como afición, ya que quiero formarme en el ámbito de las ciencias y dedicarme a algo relacionado con la ingeniería". En la misma categoría que Corbarán se encuentra Ana Serrano, del instituto Balàfia, que recibe el segundo premio con 'Estela del desierto' y que ya tiene intención de publicar su segundo libro: "En verano me pondré a tope y tengo previsto lanzar mi segundo libro".

Todos los trabajos presentados se escribieron de forma presencial en el instituto Quartó de Portmany. Esta decisión tiene como objetivo "evitar que los concursantes recurran a la inteligencia artificial y, con ello, potenciar su creatividad y autenticidad", según explica el director del centro, Fran Tienda. Para garantizar que no haya trampas, los participantes debían escoger entre dos temáticas, cada una de ellas acompañada de varias palabras elegidas "al azar".

Durante la entrega de premios, Tienda hace una mención especial a Salma y Adrián Martos, "dos exalumnos del instituto que nos dejaron hace poco y de los que jamás nos olvidaremos". Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la ceremonia.

De hecho, durante la ceremonia, en la que también se premiaron las dotes literarias de Airam Gabrielle Nevado Ferragut, del colegio Santíssima Trinitat, por su obra 'Néfer', y de Catalina Mascialino, del instituto Sa Serra, por su relato 'El patio modosito con gafitas', en la categoría de los más jóvenes. En la de los más mayores, el primer premio recayó en Angelina Canniaux, del instituto Quartó de Portmany, por su obra 'La Rubia'.