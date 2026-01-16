Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Josep Costa, de vicepresidente de la ANC a técnico en un ayuntamiento de Ibiza

El jurista y político es uno de los tres últimos contratados por Santa Eulària

Josep Costa, con Puigdemont, en 2018

Josep Costa, con Puigdemont, en 2018 / Efe / Felipe Trueba

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

No pocos se han quedado sorprendidos al ver, la mañana de este viernes, las caras de los tres nuevos técnicos contratados por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Y es que entre ellas había una especialmente conocida: el abogado y politólogo ibicenco Josep Costa.

Costa, que precisamente es de Santa Eulària (nació en Santa Gertrudis), estuvo, hasta este último verano, ocupando la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que abandonó por diferencias con la presidencia, ocupada por Lluís Llach. El ibicenco accedió al puesto al ser el segundo más votado. Fue vicepresidente primero del Parlament de Catalunya entre 2018 y 2021. Fue uno de los hombres de confianza de Carles Puigmenont en su estrategia para llegar al Parlament Europeu.

En 2021 los Mossos d'Esquadra lo detuvieron por requerimiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante la jueza que investigaba por desobediencia a miembros de la Mesa de la Cámara catalana, de lo que fue absuelto.

Antes de marcharse a Catalunya, Costa formó parte, en Ibiza, de la Plataforma Antiautopista y Eivissa pel Canvi. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y fue secretario del Consell de Formentera y abogado funcionario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet

La portavoz del PSOE de Ibiza, sobre el informe de Foessa y Cáritas: “Pone de manifiesto el fracaso de un modelo de desarrollo"

Josep Costa, de vicepresidente de la ANC a técnico en un ayuntamiento de Ibiza

Residentes que abandonan Ibiza por la vivienda: "Pagaba 900 euros por una casa, ahora piden 900 por una habitación"

