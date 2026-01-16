Política
Josep Costa, de vicepresidente de la ANC a técnico en un ayuntamiento de Ibiza
El jurista y político es uno de los tres últimos contratados por Santa Eulària
No pocos se han quedado sorprendidos al ver, la mañana de este viernes, las caras de los tres nuevos técnicos contratados por el Ayuntamiento de Santa Eulària. Y es que entre ellas había una especialmente conocida: el abogado y politólogo ibicenco Josep Costa.
Costa, que precisamente es de Santa Eulària (nació en Santa Gertrudis), estuvo, hasta este último verano, ocupando la vicepresidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que abandonó por diferencias con la presidencia, ocupada por Lluís Llach. El ibicenco accedió al puesto al ser el segundo más votado. Fue vicepresidente primero del Parlament de Catalunya entre 2018 y 2021. Fue uno de los hombres de confianza de Carles Puigmenont en su estrategia para llegar al Parlament Europeu.
En 2021 los Mossos d'Esquadra lo detuvieron por requerimiento del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) al no haberse presentado a declarar ante la jueza que investigaba por desobediencia a miembros de la Mesa de la Cámara catalana, de lo que fue absuelto.
Antes de marcharse a Catalunya, Costa formó parte, en Ibiza, de la Plataforma Antiautopista y Eivissa pel Canvi. Estudió Derecho y Ciencias Políticas y fue secretario del Consell de Formentera y abogado funcionario del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet
