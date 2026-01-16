Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Crisis migratoria

Interceptados 17 migrantes llegados a Formentera a bordo de una patera

Se suman a las 33 personas arribadas a las islas el jueves en tres embarcaciones

Galería: inmigrantes llegados a Formentera en patera son trasladados a Ibiza / Sergio G. Cañizares

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Un total de 17 personas de origen subsahariano han sido interceptadas este viernes, a las 08.40 horas, en la zona de es Caló, en Formentera, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, que no detalla si se ha localizado la patera en la que en teoría han llegado a la isla (podrían haber llegado en un taxi patera).

Estos 17 migrantes se suman a los 33 llegados el jueves en tres pateras, también a la pitiusa del sur, que más tarde fueron trasladados en ferry a Ibiza. Tras comprobar la documentación que llevaban, Policía Nacional junto con agentes de la Guardia Civil, los trasladaron a dependencias policiales.

En lo que va de año, además de las cuatro pateras mencionadas, han llegado otras cuatro embarcaciones a aguas pitiusas con un total de 65 personas a bordo, lo que suma un total de 115 migrantes en 16 días.

En 2025 más de 7.300 personas llegaron al archipiélago a bordo de unas 400 pateras, una cifra que supone un récord histórico.

