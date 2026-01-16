Inteligencia artificial para detectar y controlar vertidos en el litoral de las islas

El Govern desarrollará una herramienta de inteligencia artificial orientada a mejorar la detección y el control de los vertidos ilegales de residuos en Baleares. El sistema se basará en el análisis automatizado de información territorial y administrativa y perseguirá el objetivo de reforzar las tareas de inspección y prevención en materia de gestión de residuos, según informó ayer la conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado de prensa.

Esta tecnología, apunta este departamento del Ejecutivo regional, permitirá gestionar datos sobre autorizaciones de instalaciones de gestión de residuos, expedientes sancionadores e información geoespacial -como ortofotografías y datos Lidar- para identificar patrones y localizar posibles puntos de vertido no autorizados.

Optimizar los recursos

Además, facilitará una visión más precisa y eficiente del territorio y contribuirá a optimizar los recursos públicos destinados a la vigilancia ambiental.

Para hacer posible el desarrollo y la validación de esta solución tecnológica, la conselleria detalla que ha establecido un marco de colaboración con la empresa Elohawk SL, que podrá usar datos públicos con fines estrictamente vinculados al proyecto y deberá informar periódicamente sobre la evolución del sistema y los resultados obtenidos.

La iniciativa no comportará ningún coste económico para la Administración autonómica y se enmarca dentro de su estrategia para fomentar el uso de tecnologías avanzadas aplicadas a la sostenibilidad, la protección del medio ambiente y la innovación en la gestión pública. El proyecto tiene una duración inicial de seis meses, con posibilidad de ampliarse hasta un máximo de dos años.