Thomas Ubrich, sociólogo: “En Ibiza la exclusión social no solo te quita recursos, te quita salud”

No sólo la vivienda y el empleo “actúan como multiplicadores de la exclusión social”, advierte Thomas Ubrich, sociólogo y miembro de Foessa y del equipo de estudios de Cáritas que ha redactado el ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’. La salud, especialmente la mental, es otro factor que hay que tener en cuenta: “Aunque a menudo pensamos en la salud como un derecho universal, los datos de Ibiza nos muestran que el código postal y la cuenta corriente influyen cada vez más en el acceso a la salud”, alerta Ubrich.

Por ejemplo, el 6% de la población de la isla “ha tenido que dejar de seguir tratamientos no cubiertos por la sanidad pública, como dentista, podólogo o psicólogo”, y también se ha visto obligada “a dejar de comprar medicinas, prótesis o seguir dietas por problemas económicos”. Es una realidad que afecta a menos personas que en la media de Balears o del Estado, “pero que refleja lo injusto que es que una parte de la salud dependa de la cartera”, apunta el sociólogo, que subraya que “el rasgo más singular de Ibiza es cómo la salud se convierte en un espejo de la desigualdad social”.

Brecha en el bienestar mental

En el análisis de la realidad de Ibiza, en esa foto real de nuestra sociedad, han detectado “una brecha en el bienestar mental que depende del nivel de integración”. Mientras que en “la población integrada, los problemas de salud mental afectan a una minoría, sólo el 6%”, en la población en exclusión social severa “la incidencia se dispara al 21%”. Y eso lleva a Ubrich a sentenciar que “en Ibiza la exclusión social no solo te quita recursos, te quita salud”. Tiene datos que lo avalan: “Más de la mitad de las personas en exclusión severa tiene afectada su salud, convirtiendo la enfermedad en una carga adicional a la pobreza”.

Y luego está el ámbito de las relaciones sociales: “Si hay una herida que a veces no se ve, pero que sangra silenciosamente en Ibiza, es el deterioro de nuestros vínculos”. El informe es claro al respecto: “La estructura de relaciones está más erosionada que en el resto de Balears. Los problemas ligados al conflicto y al aislamiento social no son una anécdota. La isla tiene una tasa de conflicto social y de aislamiento del 5%. Estamos, por tanto, en una sociedad local con roces de convivencia y soledad”. Las situaciones de conflicto y aislamiento afectan al 3% de los hogares integrados: “Pero si miramos a los hogares en exclusión social, esta situación se dispara.

El conflicto se multiplica por cuatro y el aislamiento llega al 13%”. Donde se tejen vínculos, la exclusión se vuelve reversible, pero donde se rompen, “la exclusión se acelera. Reconstruir esos lazos exige reconocer lo relacional como estratégico. Las políticas deben medir y fortalecer el capital social, familia, vecindad, asociaciones, con acciones preventivas y comunitarias”, aconseja Ubrich. “Las respuestas -añade- deben actuar sobre ambos planos, material y relacional, lo que nos llevaría a la necesidad de unos servicios sociales orientados a promover conexión y habilidades relacionales, más allá de gestionar prestaciones”.