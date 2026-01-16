Obras
Ibiza: Dile adios al reloj de vara del rey antes de finales de enero
La remodelación del emblemático paseo se ha visto retrasada por la retirada tardía de los adornos navideños.
En el marco de las reformas que se están llevando a cabo en el paseo de Vara del Rey, el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que el reloj ubicado en este emblemático espacio será retirado en un plazo aproximado de diez días.
Según explicó un portavoz municipal, las obras han sufrido un retraso debido a los trabajos necesarios para retirar los adornos navideños, lo que obligó a modificar el calendario previsto inicialmente.
“Será dentro de unos 10 días”, señaló el portavoz, aunque no concretó una fecha exacta, indicando únicamente que la retirada del reloj se producirá a finales de este mes.
La eliminación del reloj forma parte del proyecto de remodelación del paseo, una actuación que busca reorganizar este punto céntrico de la ciudad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza