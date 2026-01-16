Ibiza: Dile adios al reloj de vara del rey antes de finales de enero

En el marco de las reformas que se están llevando a cabo en el paseo de Vara del Rey, el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que el reloj ubicado en este emblemático espacio será retirado en un plazo aproximado de diez días.

Según explicó un portavoz municipal, las obras han sufrido un retraso debido a los trabajos necesarios para retirar los adornos navideños, lo que obligó a modificar el calendario previsto inicialmente.

“Será dentro de unos 10 días”, señaló el portavoz, aunque no concretó una fecha exacta, indicando únicamente que la retirada del reloj se producirá a finales de este mes.

Reloj Vara de Rey antes. / DI

La eliminación del reloj forma parte del proyecto de remodelación del paseo, una actuación que busca reorganizar este punto céntrico de la ciudad.