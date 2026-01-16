Ibiza le dirá adiós al reloj de Vara de Rey antes de finales de enero

En el marco de las reformas que se están llevando a cabo en el paseo de Vara de Rey, el Ayuntamiento de Ibiza ha anunciado que el reloj ubicado en este emblemático espacio se retirará en un plazo aproximado de diez días.

En un primer momento, el Ayuntamiento señaló que las obras comenzarían el pasado 12 de enero. Sin embargo, éstas finalemente se retrasaron un poco ya que había que retirar los adornos navideños.

“Será dentro de unos diez días”, señaló un portavoz municipal al preguntarle cuándo retirarán el reloj solar, aunque no concretó una fecha exacta, indicando únicamente que la retirada del reloj se producirá a finales de este mes.

Reloj Vara de Rey antes. / DI

La eliminación del reloj forma parte del proyecto de remodelación del paseo, una actuación que busca reorganizar este punto céntrico de la ciudad. El Ayuntamiento ya ha anunciado que el reloj solar se sustituirá por uno de tipo analógico, con agujas, según ha anunciado el Ayuntamiento.