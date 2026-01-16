Enfermos de cáncer de Ibiza que no pueden pagar las medicinas y trabajadores de la ONCE que no encuentran vivienda

"Lo tenemos delante y no lo vemos. O, mejor dicho, no lo queremos ver", explica Neus Torres, secretaria de Cáritas Ibiza, tras la presentación del informe Foessa a entidades del tercer sector de la isla este jueves en la sede del Consell Insular. Gente viviendo en caravanas y en infraviviendas en asentamientos como Can Rova. "Una realidad que duele", lamenta Torres. La Fundación Foessa, creada por Cáritas hace 60 años, destaca la crisis de la vivienda como el principal factor de riesgo para estar en una situación de exclusión social, un riesgo en el que se encuentra, según detallan en el informe, el 40% de la población de Ibiza.

Con datos como este ya sobre la mesa, el tercer sector de Ibiza espera que lleguen las soluciones. "Esta isla tiene tantos contrastes: gente tan rica, millonarios y el despilfarro que se ve en verano, y luego la realidad de tantas familias y de gente vulnerable que vive sola y no tiene recursos", reflexiona Maribel Martínez, presidenta de la Asociación Pitiusa de Ayuda a los Afectados por el Cáncer (Apaac). "Más o menos ya teníamos una idea, pero con la presentación de hoy se nos ha explicado de una manera más formal, espero que genere un poco más de empatía y que los recursos se distribuyan también de otra manera", añade Martínez.

Las cifras mostradas en la presentación del informe coinciden con las impresiones que desde la Apaac viven desde hace tiempo. "Nos encontramos, sobre todo, con pacientes que no pueden pagar los medicamentos de su tratamiento contra el cáncer", explica Martínez, quien recuerda la ayuda prestada hace poco a una de las usuarias de la asociación. "Recientemente ayudamos a una mujer que padecía un linfedema en el brazo tras una operación por un cáncer de mama y la manga con la que hacer el tratamineto cuesta 300 euros. Le hemos prestado ese dinero y, si en un futuro puede, lo devolverá. Y, si no, para eso estamos en la asociación", cuenta Martínez.

Otro de los gastos con los que Apaac ayuda a sus usuarios, al no poder cubrir muchos de ellos su costes, es el tratamiento psicológico. Además, la presidenta de Apaac explica: "Nuestra trabajadora social hace las valoraciones en los domicilios y en ocasiones se encuentra con viviendas en un estado no muy bueno". Por historias como estas, presentes en el día a día de la asociación, a Martínez no le sorprenden las cifras del informe.

Maribel Martínez, presidenta de Apaac, asiste a la presentación del informe Foessa / Toni Escobar

Comenzar a actuar

"Es un informe muy bueno, pero ahora falta un plan de actuación y consensuar unos objetivos mínimos de redución de la exclusión social", valora José Antonio Balboa, director de la ONCE en Ibiza y Formentera, quien dice ver desde la fundación cómo alguno de sus trabajadores viven de primera mano el problema de la vivienda. "Nos encontramos en búsqueda activa de trabajadores ahora mismo y una de nuestras características es que han de tener discapacidad. Y nos hemos encontrado en varias ocasiones que, teniendo un buen perfil, no pueden aceptar el trabajo porque no tienen donde vivir. También hemos tenido algún caso que vivía en una tienda de campaña", lamenta Balboa. El director de la ONCE rememora cómo incluso para su puesto ha sido difícil encontrar un perfil. "Llevábamos tiempo sin un nuevo director, porque desde la marcha de Mariano en 2019, los siguientes estuvieron poco tiempo por problemas con la vivienda", cuenta Balboa.

También trabajan en el día a día con personas en riesgo de exclusión social desde Cáritas Ibiza. "Estos datos son muy reales, no se pueden opinar ni discutir", afirma Neus Torres, secretaria de Cáritas Ibiza. "El informe va a servir para tener unos números y un punto de partida, porque la realidad es que no nos han dicho nada que no sepamos", añade Miquel Àngel, voluntario de la organización. Desde Cáritas ofrecen a las personas que lo necesiten, en situación de exclusión social, talleres de inserción y orientación laboral. "Muchas veces es simplemente un acompañamiento, porque los recursos realmente los tienen los ayuntamientos", cuenta Miquel Àngel. Para Torres, además, su labor "no es solo el asistencialismo, sino que disponemos de diferentes programas para atender a la gente y acompañarles en su proceso de reintegración". "Hacemos una labor muchas veces de acompañamiento, de que tengan raíces y no se sientan solos, porque muchas veces, con el problema de la vivienda actual, estamos muy limitados para ayudarles", añade Miquel Àngel, quien explica que en Cáritas les ofrecen un espacio seguro en el que compartir experiencias y poder expresarse de manera segura.

Manuel Bretón. presidente de Cáritas Española, interviene en la presentación del informe / Toni Escobar

Mesa de Exclusión Social

Miquel Àngel es, además de voluntario, impulsor de la Mesa de Exclusión Social, en la que participan los diferentes ayuntamientos de Ibiza, el Consell Insular, Cáritas, Policía Nacional, Guardia Civil y diferentes organizaciones del tercer sector de la isla. Tanto él como Rosa coinciden en que, en algunas ocasiones, puede ser más fácil acudir a Cáritas que a los servicios sociales. "Cáritas es muy reconocida por todo el mundo y es muy fácil recomendar a alguien que acuda a nosotros si necesita ayuda", reflexiona Torres.

Tanto la ONCE, como Apaac y Cáritas coinciden en que este informe ha de ser "un punto de partida" para comenzar a solucionar este problema. Carolina Escandell, consellera de Bienestar Social, confiesa "no tener ninguna sorpresa" con los resultados de este informe, y recalca que es el momento de "reflexionar sobre estos resultados, revisar las iniciativas que se están realizando y redirigirlas, si es necesario", para lo que tiene la intención de convocar la Mesa de Exclusión Social para "trabajar en equipo en esta labor".