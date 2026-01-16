Ibiza busca "turismo más ordenado y responsable" a través del deporte, las familias y los congresos en Fitur

El deporte, el turismo familiar y el de congresos (MICE) serán la apuesta de Ibiza en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra la semana que viene en Madrid. En el pabellón 9 del recinto de Ifema, entre los días 21 y 25, la promoción de la isla se enfocará a que "continúe avanzando hacia un turismo más equilibrado y sostenible", en palabras del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí.

En este sentido, a partir de los eventos deportivos y el sello 'Ibiza Family Moments' el Consell trata de evidenciar que "Ibiza decidió hace tiempo avanzar hacia un modelo turístico más ordenado y responsable, con medidas valientes para reducir la presión en los momentos de máxima afluencia y para proteger el derecho a la vivienda y la convivencia", señala Marí.

Vila apuesta por el turismo de congresos

En esta línea, cada ayuntamiento de la isla ha presentado este viernes en el Consell los diferentes proyectos que se mostrarán en Fitur. En el caso de Vila, mantiene el objetivo de reforzar el posicionamiento de la ciudad como destino patrimonial, cultural y gastronómico. También apuesta por ser referente del turismo MICE, que el año pasado ya contó con un evento de Seat o el Congreso Nacional de Alzhéimer, recuerda su concejal de turismo, Rubén Sousa.

En este marco, Vila participará en un encuentro con otras ciudades con motivo de su candidatura transnacional de ciudades fortificadas. Asimismo, "el Ayuntamiento destaca la próxima inauguración de sa Peixateria como espacio emblemático para la organización de eventos MICE en un entorno patrimonial único", según se aclara en una nota de prensa.

Un pase con descuentos para las familias

Por parte del Ayuntamiento de Santa Eulària, su alcaldesa, Carmen Ferrer, avanza que en Fitur se presentará el 'Family Pass'. Se trata de una tarjeta digital para las familias que visitan el municipio que ofrecerá descuentos en una serie de actividades y establecimientos.

Además, Ferrer indica que se han diseñado una serie de rutas para que "se pongan en valor rutas culturales de 3, 5 y 7 días en las que las familias puedan disfrutar". A través de estas se quiere posicionar la gastronomía del municipio, las rutas de senderismo o cicloturismo y las actividades náuticas.

Sant Josep como destino para prácticas deportivas

Sant Josep asistirá por tercera vez a Fitur y en esta edición lo hará con el proyecto 'Sant Josep, full of life' con actividades en las que "sume el turismo pero también el residente", apunta el alcalde del municipio, Vicent Roig. Durante los actos previstos la semana que viene el Consistorio también contará con actos para presentar el festival 'Sant Josep és Foto' y 'Sant Josep en Forma' de cara a los próximos eventos deportivos.

Sant Antoni suma este año su participación oficial en la feria con la campaña 'Un lugar para celebrar', de la que tiene previsto informar a medios de comunicación nacionales a partir de dos desayunos informativos, destaca Miguel Tur.

En el caso de Sant Joan, se potenciarán experiencias para pasar tiempo en la naturaleza y varios días en el municipio: "Sant Joan tiene siete rutas de senderismo homologadas e incorporaremos una nueva Gran Ruta, de 50 kilómetros, que pronto se podrá recorrer", indica el cuarto teniente de alcalde, Javier Torres. Además, avanza que se han diseñado "rutas verdes que se podrán recorrer con bicicletas eléctricas".