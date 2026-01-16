Turismo
De la 10K en ses Salines al Ibiza Pride: las apuestas de la isla en Fitur
El Consell de Ibiza promocionará la isla en Fitur con un estand de 200 metros cuadrados y otro dedicado al colectivo LGTBI.
Ibiza
Después de que el año pasado 155.000 profesionales y 100.000 visitantes pasaran por la Feria Internacional de Turismo (Fitur), los motores están en marcha para la nueva edición, que se celebra entre los días 21 y 25 de este mes en Madrid. El Consell de Ibiza ha explicado que el estand desde el que se promocione la isla se encontrará en el pabellón 9 (puesto C01), y el estand LGTBI, en el pabellón 7 (puesto 7B08).
El primero tendrá una dimensión de 200 metros cuadrados y contará con 16 mesas de coexpositores públicos y privados. Además de una para cada ayuntamiento de la isla, habrá una para Fomento de Turismo, Concept Hotel Group, Grupo Pacha, Invisa Hotels, OD Group, Hotel Rosamar, THB Hotels, Trasmapi, Insotel Hotel Group y Cala San Miguel Ibiza Resort.
Correr diez kilómetros y pasar por ses Salines
Con la idea de apostar por un turismo que "sea compatible con el territorio y la vida cotidiana de la isla", en palabras del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, además de las muestras en el stand, hay previstas diferentes actividades institucionales.
Entre ellas, el martes 20 de enero a las 18.30 horas el Ayuntamiento de Sant Josep presentará la carrera 10K Ibiza-Platja d'en Bossa, que está previsto que reúna a unos 1.500 corredores el próximo 15 de febrero. En el encuentro con los medios se prevén tres paneles diferentes en los que participarán el presidente de la Real Federación Española de Atletismo, Raúl Chapado, y el director y coordinador de competiciones de la federación, Luis Saladie. En otra intervención también se espera conocer la experiencia de los campeones nacionales y europeos, Jesús Ramos, Carlos Mayo, María Forero y Carla Gallardo, tras correr por, entre otros enclaves, ses Salines. También en materia de deporte, el Ayuntamiento de Ibiza también presentará la 10K Cursa Patrimoni el día 21 a las 13.30 en el estand principal.
En cuanto al estand LGTBI, contará con un espacio de nueve metros cuadrados. La presentación del Ibiza Pride 2026 se llevará a cabo en el 'escenario visibilidad', el día 22 a las 12.30 horas.
