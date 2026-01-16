Fallece Guillermo Ferrer Torres, el fotógrafo que capturó «la vida y el brillo mágico del ser humano»

Fotografiaba a los seres humanos en la naturaleza, a la que amaba y por la que se preocupaba, y conseguía sacar la mejor cara de cada uno: «Siempre decía que nunca robó una foto», señalan desde su círculo más cercano. Guillermo Ferrer Torres fue fotógrafo profesional, pero también aventurero, explorador, contador de historias... Falleció este jueves en Ibiza a los 70 años.

Desde su entorno indican que no habrá funeral pero que, quizá más adelante, en verano, se organice una fiesta para celebrar su vida.

Ferrer nació el 11 de octubre de 1956 en una de las fincas más antiguas de Ibiza, sa Torre d’en Xevel-ins, situada en Jesús y que en su propio nombre hace alusión a un origen árabe. ‘Xevel-ins’ es la forma de referirse a los alcarabanes, un ave similar al correcaminos. Como si esas raíces fueran la sangre que corría por sus venas, Ferrer se crió «como un pequeño salvajito», recuerda con cariño su amiga cercana, la actriz y cuentacuentos Encarna de las Heras: «Le encantaban los bichos y los animalitos», asegura. De hecho, cuenta que con tal de evitar bajar a Vila, de pequeño se escondía entre los animales que se criaban en la finca.

Eso no implica, sin embargo, que no fuera un estudiante brillante. Cursó Primaria y Secundaria en Nuestra Señora de la Consolación y se mudó a Valencia a estudiar Arquitectura. No precisamente porque le apasionase, sino porque sabía que tenía que graduarse. Cuando se hartó de andar entre libros, descubrió su pasión por la fotografía: «Estaba mirando la luna llena sobre las casas y pensó que tenía las manos demasiado limpias, que no tenía rasguños y que miraba por televisión cómo era la vida en el exterior, así que decidió que tenía que salir a buscarla», menciona Hettie, su compañera de vida.

De este modo, salió a recorrer mundo y a través de su objetivo mostró la cara más humilde de la humanidad. Estuvo en Argelia, India, Senegal, Myanmar, Vietnam, Laos, México o Cuba, desde donde retrataba a «los seres humanos relacionados con la naturaleza». «Para él era muy importante mostrar que esta conexión era feliz», indica Hettie, que también es fotógrafa y reconoce que Ferrer tenía un ojo capaz de capturar «la vida y el brillo mágico del ser humano».

Este talento le llevó a colaborar en varias ocasiones con National Geographic y a exhibir sus fotos en galerías de París, Berlín o Ámsterdam. Hettie recuerda que estaba más contento «viajando que entre la civilización» pero llegó un momento en que quiso traer a Ibiza aquello que le concedió felicidad.

En la isla ya había desarrollado proyectos fotográficos. Observó y capturó las fuentes ibicencas y dejó constancia de la Ibiza de los años 80 para la posteridad, a pesar de que se arrepentía de «no haber hecho más».

Luchó, sin embargo, por alcanzar esa meta. Imaginó un pequeño paraíso, inspirado en las aventuras de Tintín y Robinson Crusoe. Buscó los rasguños en sus manos y se los hizo trabajando la tierra que lo vio crecer. Una tierra que en su ausencia se había vuelto árida.

Durante 40 años se dedicó a demostrar con su experiencia y conocimiento que un terreno podía ser autosuficiente, que la naturaleza se regula para salir adelante. Diseñó un oasis de vida en Xevel-ins, un lugar que a día de hoy produce su propia cosecha, cuenta con la colaboración «de siete enanitos» y está lleno de flores, frutos y pájaros volando. Ferrer defendía que la vida había que disfrutarla y confirmó que, como un correcaminos, no hay que dejar de perseguir los sueños. Así, cuando ya estaba en cama, admitió: «Soy un hombre feliz».