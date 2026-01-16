Los rostros de la exclusión de Ibiza: la infancia, los extranjeros, quienes viven solos, las mujeres…

“La exclusión no es ciega, tiene rostros muy definidos en la isla”, advierte Thomas Ubrich, sociólogo y miembro de Foessa que ha redactado el Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza: “Y este primer rostro es el de la infancia. La exclusión social se eleva desde el 20,5% de toda la población hasta el 28,3% de los menores de 18 años”, apunta.

Y ese porcentaje le lleva al siguiente aviso: “Estamos hipotecando el futuro de casi uno de cada tres niños de la isla”.

El segundo rostro tiene que ver con el origen. Ser extranjero “multiplica el riesgo”: el 33% de la población extranjera está en exclusión, frente al 15,5% de la población con nacionalidad española. “Pero quiero romper un falso mito”, que, según Ubrich, “este informe desmonta”: “La exclusión no es un problema que hayamos importado. La gran mayoría de las personas en exclusión son españolas. Lo que vemos no es un problema inherente al origen de las personas, sino el resultado de barreras estructurales y políticas fallidas”.

Discriminación por el origen étnico

Y cuando el informe se refiere a la exclusión, lo hace respecto a asuntos tan concretos como “la discriminación, la falta de acceso a la vivienda, al empleo digno, a la salud, a la educación y, crucialmente, a los derechos ciudadanos”. El 29% de los hogares excluidos “se han sentido discriminados principalmente por su origen étnico”.

El tercer rostro es la composición del hogar: “La exclusión afecta al 31% de las personas que viven solas, de nuevo por el peso enorme de la vivienda en su economía. Casi el 57% de los hogares con problemas de exclusión en la vivienda son unipersonales”.

Y hay un cuarto rostro: “Se observa con nitidez al mirar quién encabeza el hogar. La exclusión afecta al 28,5% de la población en hogares encabezados por una mujer, frente al 18% cuando los encabeza un hombre. La brecha es acusada y se amplifica si elevamos la carga de cuidados, la posición laboral y el acceso a la vivienda”.