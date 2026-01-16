Diario de Ibiza continuó siendo en 2025 el medio líder de las Pitiusas

Diario de Ibiza continuó siendo en 2025 el líder de la información en las Pitiusas en todos los ámbitos, en número de lectores, páginas vistas y difusión de pago, tanto en su edición digital como en la impresa, tal como acreditan los últimos informes de OJD interactiva, OJD y el Estudio General de Medios.

Periódico de Ibiza y Formentera, jugando una vez más a la confusión y tratando de aparentar lo que no es, titula este viernes para sus lectores que cerró el año como líder en su versión digital, cuando en realidad aludía a que alcanzó mejores cifras que Diario de Ibiza en el mes de diciembre. Y lo hizo sólo por efecto de una información que se viralizó de tal modo fuera de Ibiza y Formentera, a través de las redes sociales, que el número de navegadores únicos y páginas vistas que logró en tres días disparó sus registros hasta decantar claramente a su favor los resultados de ese mes. Pero de los 31 días de diciembre, Periódico de Ibiza sólo superó a Diario de Ibiza en audiencia digital esos tres días, y luego otros dos, aunque en este caso consecuencia de un fenómeno también anormal: una falsa información publicada como inocentada el 28 de diciembre, una vieja costumbre que ha abandonado ya la mayoría de la prensa seria.

Gráfico con el promedio de páginas vistas al día en 2025 / DI

Es habitual en la audiencia digital que la viralización de un contenido pueda dar un impulso ocasional a un medio, pero lo que importa y lo que cuenta de verdad es la constancia y la regularidad que muestran los promedios anuales. Todos los medios publican algún día contenidos que se viralizan en todo el país o incluso en países extranjeros; de hecho, Diario de Ibiza ha sido algunos meses el diario de mayor audiencia digital de Baleares, pero no por ello tuvo la pretenciosa ligereza de decir que eso suponía su liderazgo en la Comunidad.

Así, la realidad es que Diario de Ibiza ha vuelto a ser en 2025 el medio con mayor audiencia digital de las Pitiusas, tanto en navegadores únicos, como en visitas y páginas vistas, y tanto en el promedio diario como en el acumulado mensual.