Concierto en Ibiza: la Sinfónica Ciutat d'Eivissa estrena 'El so de les estampes' en Can Ventosa

La Orquestra Simfònica Ciutat d’Eivissa estrenará el próximo domingo 25 de enero, a partir de las 18 horas en el auditorio de Can Ventosa, la obra 'El so de les estampes', un homenaje musical a Marià Villangómez a partir de su libro 'L'any en estampes'.

El concierto contará con la colaboración del coro femenino Veus dels Freus y estará dirigido por Miquel Àngel Aguiló. Las entradas tendrán un precio de 10 euros y se podrán adquirir a partir del lunes 19 de enero a través de la web municipal, según informa el Ayuntamiento.

Un recorrido musical por los doce meses del año

La pieza, concebida para orquesta sinfónica, coro femenino y narrador, plantea un viaje por los doce meses del año inspirado en los textos de Villangómez. El programa propone un retrato sonoro de Ibiza a través de escenas y sensaciones que evocan, entre otros elementos, campanas, rezos, voces del mercado, el mar, el viento o el Carnaval.

La Sinfónica Ciutat d’Eivissa estrena en Can Ventosa 'El sonido de las estampas' / Ayuntamiento de Ibiza

El recital incluirá la narración de Miquel Àngel Torrent y la participación de Isabel Albaladejo, codirectora del coro y maestra vocal.

Aguiló, compositor y director de la obra, señala que "una iniciativa así demuestra que tenemos algo más que ofrecer en Ibiza" y considera el estreno "un regalo al pueblo ibicenco", al unir música y literatura "en simbiosis".

Por su parte, la concejala de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de Ibiza, Carmen Domínguez, destaca que el concierto se enmarca en la programación cultural municipal y lo define como una "apuesta por la cultura propia y por poner en valor el patrimonio literario y musical de la isla". Domínguez subraya además como "especialmente significativo" que el proyecto nazca de talento ibicenco y cuente con la implicación de músicos, coro y narrador locales.