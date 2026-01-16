Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Exclusión social en IbizaRugby en es PutxetPlanes fin de semanaEclipse solar 2026
instagramlinkedin

Fiestas

Carnaval en Ibiza: ¿sabes cuándo es la rúa de Sant Josep?

Las comparsas escolares comienzan ya a calentar motores

Detalle de la rúa de Carnaval de Sant Josep del año pasado.

Detalle de la rúa de Carnaval de Sant Josep del año pasado. / Vicent Marí

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Ya hay fecha y hora para la rúa de Carnaval de Sant Josep. Y lugar, porque el Ayuntamiento de Sant Josep celebra el tradicional desfile de disfraces cada año en un punto del municipio. En esta ocasión, la rúa recorrerá las calles de Cala de Bou, según explican desde varias asociaciones de familias del centros escolares del municipio, que ya han comenzado a prepararse.

El desfile será el sábado 14 de febrero a partir de las 11 de la mañana, aunque los participantes deberán estar un poco antes en la zona. Algunos de los participantes no descartan hacer doblete ese mismo día y, al acabar la rúa de Sant Josep continuar con la fiesta carnavalera desfilando, siempre que el cuerpo aguante, por la de la ciudad de Ibiza, prevista ese mismo día por la tarde, según ha anunciado ya el Ayuntamiento de Ibiza, y que repartirá un total de 22.000 euros en premios.

Noticias relacionadas y más

Otra de las rúas que ya tiene fecha y hora es la de Sant Antoni, que está prevista, como es habitual, para el martes de carnaval (día 16) por la tarde.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents