Carnaval en Ibiza: ¿sabes cuándo es la rúa de Sant Josep?

Ya hay fecha y hora para la rúa de Carnaval de Sant Josep. Y lugar, porque el Ayuntamiento de Sant Josep celebra el tradicional desfile de disfraces cada año en un punto del municipio. En esta ocasión, la rúa recorrerá las calles de Cala de Bou, según explican desde varias asociaciones de familias del centros escolares del municipio, que ya han comenzado a prepararse.

El desfile será el sábado 14 de febrero a partir de las 11 de la mañana, aunque los participantes deberán estar un poco antes en la zona. Algunos de los participantes no descartan hacer doblete ese mismo día y, al acabar la rúa de Sant Josep continuar con la fiesta carnavalera desfilando, siempre que el cuerpo aguante, por la de la ciudad de Ibiza, prevista ese mismo día por la tarde, según ha anunciado ya el Ayuntamiento de Ibiza, y que repartirá un total de 22.000 euros en premios.

Otra de las rúas que ya tiene fecha y hora es la de Sant Antoni, que está prevista, como es habitual, para el martes de carnaval (día 16) por la tarde.