Bernat Bonet, profesor de comercio en Ibiza: "Cuando los alumnos están en prácticas, ya se los quieren quedar las empresas"

"Falta profesionalización en todos los sectores, no solo en el comercio", afirma el profesor del Grado Medio en Actividades Comerciales del instituto Sa Blanca Dona, Bernat Bonet, este viernes en el Mercat Nou, donde después de la entrega de carritos de la compra del sorteo de Navidad, el Ayuntamiento de Ibiza, representado por el regidor de comercio y mercados, Àlex Minchiotti, y Bonet, recuerdan a los comercios de la ciudad que el plazo para apuntarse al 'II Concurs d’Aparadorisme per Sant Valentí' finaliza el 21 de enero. Certamen en el que serán los propios alumnos de este módulo los que se encargarán de decorar los escaparates de los comercios que se sumen a la iniciativa. Los establecimientos que quieran participar deben enviar un correo a comercio@eivissa.es.

Bonet afirma que están muy agradecidos con que los alumnos puedan realizar está actividad y que, además, pueden participar los escaparates de todo tipo de comercios como farmacias, tiendas de ropa, etc. El alumnado hará una maqueta y preparará el escaparate a partir del 2 de febrero. Los 40 alumnos del grado formarán parejas y se dividirán en 20 comercios repartidos por Ibiza. Destaca que es una actividad inclusiva. "Para poder hacer trabajos en escaparates de más de dos metros, es mejor que trabajen en pareja, así se ayudan a colgar las decoraciones". También comenta que, normalmente, hacen uso de materiales reciclados y que reciclan materiales del año pasado.

Cien por cien de empleabilidad

Sobre el grado que imparte, el profesor destaca que los alumnos que salen del grado tienen un 100% de empleabilidad. "Antes de acabar los cursos, muchas veces, cuando están haciendo prácticas, las empresas ya se los quieren quedar, porque consideran que los tenemos bien preparados." Asimismo, Bonet señala que este año han tenido lista de espera para acceder al grado y que hace ya tres o cuatro cursos que les pasa. "Los alumnos quieren saber cómo funciona una empresa, un comercio, quieren trabajar como autónomos, sea porque tienen ideas emprendedoras o porque en su casa lo han vivido, por eso quieren hacer estos estudios."

En el grado dan peso a la transformación digital mediante campañas como la que están realizando con una docena de comercios tradicionales que no se dejaban ver en redes sociales y que gracias a la campaña "están muy contentos". Sobre el uso de herramientas digitales cree que llevan un buen balance: "Nosotros no estamos en contra del uso de los móviles, los usamos, pero como herramienta de trabajo y de formación".

"Falta de profesionalización" en el comercio y en otros sectores

Bonet lamenta que "falta profesionalización en todos los sectores, no solo en el comercio". Sin embargo, a sus alumnos les insiste en que "siempre hay algo que queda por inventar, algún efecto diferenciador que puedes introducir tanto a los comercios que ya hay, como los que están por abrir. Toda la formación que se les da es para que el día de mañana puedan montar un negocio ellos mismos, que no tengan que pararse a aprender o a trabajar en un sitio".

Durante la entrega de los 50 carritos de la compra, el concejal Àlex Minchiotti, afirma que ha habido "una difusión muy amplia y una buena acogida" del concurso y que se ha potenciado la compra directa en los mercados de la ciudad. También comenta que se está trabajando en el nuevo plan para que salgan los presupuestos del 2026, que permitan empezar a tramitar y planificar las campañas de este año entrante. Finalmente, el regidor Minchiotti concluye: "Con estas acciones, el Ayuntamiento de Ibiza reafirma su compromiso con el comercio local, la formación de los jóvenes y la dinamización económica de la ciudad".