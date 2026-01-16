Baleares rechaza la negociación bilateral con Montero para un nuevo sistema de financiación: "Nos sentimos insultados"

El Govern marca una línea clara en el debate sobre la reforma del sistema de financiación autonómica. El Ejecutivo autonómico rechaza cualquier negociación bilateral con el Ministerio de Hacienda y exige que el proceso se desarrolle exclusivamente en el marco multilateral previsto. El portavoz del Govern y conseller de Hacienda, Antoni Costa, afirma que Baleares no participa en "ningún lío bilateral" promovido por la ministra María Jesús Montero y deja claro que la comunidad solo negocia "como se ha hecho toda la vida".

"Entendemos que no es necesario en absoluto que haya negociaciones bilaterales", sostiene Costa, que confirma la participación de Baleares en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero descarta cualquier vía paralela. "No participaremos en ningún subterfugio bilateral porque no es necesario ni está previsto", afirma.

El conseller insiste en que ha trasladado a la ministra la petición expresa de abandonar la negociación con una única comunidad autónoma. "Las cosas que nos afectan a todos se pactan entre todos", remarca, en defensa de un sistema negociado en igualdad de condiciones.

Elementos positivos, pero un arranque fallido

Costa reconoce que la propuesta del Gobierno incorpora algunos elementos que considera aprovechables, como el aumento de las entregas a cuenta o una mayor cesión de impuestos como el IRPF y el IVA. Sin embargo, denuncia que Baleares carece de margen real para evaluarlos. "No hemos tenido ni opción de analizarlos", afirma.

A su juicio, el problema no es solo el contenido, sino la forma de iniciar el proceso. El conseller califica el arranque como "muy malo" y explica que su departamento solicita datos a través de la Dirección General de Presupuestos sin obtener respuesta. "No hemos podido hacer ningún análisis porque unos tenían toda la información y otros no", señala, mientras otras comunidades participan en simulaciones con datos completos.

Rechazo frontal al método y al fondo

El Govern fija una posición de rechazo contundente. Costa asegura que el Ejecutivo autonómico se sitúa "absolutamente en contra" de la propuesta presentada por el Gobierno "con total convicción". Más allá del modelo, carga contra las formas y expresa un profundo malestar institucional. "Nos sentimos insultados por parte del Gobierno", afirma.

Para ilustrar ese agravio, recurre a una metáfora que resume el conflicto. "Nos invitan a la fase del café cuando hay otro partido que ha sido invitado al primero, al segundo y al postre", dice, y califica esta situación como "una falta de respeto absoluta a los ciudadanos de Baleares".

Costa insiste en que el planteamiento del Ejecutivo central no incorpora ninguna de las reivindicaciones defendidas desde el archipiélago. "Las formas han sido horrorosas, es una vergüenza que primero se pacte con ERC", afirma, en referencia a Esquerra Republicana.

Insularidad y población, fuera del reparto

Entre los aspectos que más indignación generan en el Govern figura el tratamiento de la insularidad. Costa califica de "vergüenza" que se rebaje la ponderación de esta variable pese a estar reconocida en la Constitución. "Los costes de la insularidad no han sido suficientemente compensados", afirma.

El conseller añade que el modelo tampoco refleja adecuadamente el impacto de la población flotante ni del crecimiento demográfico, dos factores que incrementan de forma directa las necesidades de gasto. "La población flotante también supone una mayor necesidad de gasto, igual que el crecimiento poblacional", insiste.

Discrepancias técnicas con Fedea, no con la autonomía fiscal

El Govern expresa "respeto total y absoluto" por el último informe de Fedea y por su director, Ángel de la Fuente, que sitúa a Baleares entre las comunidades que más mejoran con el nuevo sistema. No obstante, Costa señala discrepancias técnicas relevantes, especialmente en el cálculo del potencial de recaudación. "Se confunde el esfuerzo fiscal con la capacidad fiscal y se nos imputa una posición relativa por un criterio técnico que no compartimos", afirma.

El conseller deja claro, en todo caso, que el Govern no discrepa del análisis en materia de autonomía financiera. "No hay dumping fiscal en Baleares", sostiene, y defiende que el archipiélago aspira a "más autonomía tributaria para bajar aún más los impuestos".

En este punto, Costa expresa sorpresa por el discurso del Gobierno central. "Es sorprendente que el País Vasco y Navarra no hagan dumping fiscal según el Gobierno", señala, en alusión a los regímenes forales.