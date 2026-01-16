Amnesia Ibiza celebra sus 50 años con un 'opening' por todo lo alto

La temporada de 2026 comienza a latir en Ibiza y ya todas las discotecas han anunciado quiénes serán algunos de sus residentes o cuáles serán algunas de sus fiestas destacadas. Luego de confirmar que 'Glitterbox' dejará Hï Ibiza para ocupar los viernes en Amnesia, el club ha comunicado a través de sus redes la fecha y el line up de su opening party, asegurando que "la magia del opening no está solo en quién sube a la cabina, sino en lo que ocurre cuando miles de personas bailan al mismo tiempo bajo un mismo techo".

La cita será el sábado 9 de mayo de 2026. Es la fecha elegida para inaugurar "la celebración de medio siglo de música y libertad" y para honrar "un legado construido gracias a quienes eligen nuestro club para vivir el instante más pleno", según aseguran en su sitio web.

"Hace medio siglo, esta misma noche cambió para siempre el pulso de Ibiza. Desde entonces, Amnesia se convirtió en un faro para quienes buscan algo auténtico: libertad, comunidad y baile sin filtros. Hoy invitamos a los clubbers del mundo a abrir con nosotros uno de los capítulos más importantes de nuestra historia", agregan desde Amnesia en el comunicado.

Sobre el lineup, afirman que "refleja quiénes somos y hacia dónde vamos": en la Terraza, los protagonistas serán Caal, Ceri, Enzo Siragusa, Fleur Shore, Joseph Capriati, Josh Baker, Luke Dean, Mar-T, Marco Faraone, Max Dean y Seth Troxler, "en un recorrido que une elegancia, energía y espíritu ibicenco". En la Main Room, la música estará a cargo de 999999999, Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Fátima Hajji, Luca Donzelli y Luxi Villar, "construyendo un viaje de techno sin concesiones, donde la pista vuelve a ser ritual", aseguran para cerrar.

Las entradas ya se encuentran a la venta en el sitio web del club, con un coste que va desde los 70 euros.