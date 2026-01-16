Amics de la Terra critica la gestión del agua en Ibiza: "Ayuntamientos y Govern sólo ponen parches"

Amics de la Terra denuncia la gestión del agua que tanto ayuntamientos como Govern están haciendo en Ibiza. Señala que no abordan de forma estructural la crisis hídrica de la isla y se limitan a aplicar medidas puntuales que no resuelven el problema de fondo.

En un comunicado, la asociación califica de "parches" algunas de las medidas adoptadas: la instalación de una desaladora portátil para abastecer de agua a Sant Antoni durante el verano, el aporte de agua desalada para compensar la salinización de la balsa de sa Rota, en Santa Eulària y la construcción de nuevos depósitos de agua para garantizar el suministro estival ante posibles fallos de las desaladoras.

Según Amics de la Terra, crear nuevos recursos no equivale a gestionar el agua de forma responsable. "No se gestiona la demanda, solo se parchean los problemas. Es como comer más para adelgazar", indican, antes de continuar: "No tienen el concepto de capacidad de carga en su política.Tampoco los límites a los recursos naturales".

“Mientras se siga construyendo, el consumo de agua continuará aumentando”

La entidad reclama una gestión basada en la eficiencia y la reducción del consumo, que incluya la reparación de fugas en la red, la identificación y control del sobreconsumo y la solución al problema de la salinización de las aguas residuales para poder reutilizarlas. “Mientras se siga construyendo y ampliando la oferta turística y residencial, el consumo de agua continuará aumentando”, señalan. Además, consideran que estas medidas permiten seguir incrementando el número de plazas turísticas y viviendas, sin que las administraciones reconozcan los límites de los recursos naturales.

Asimismo, la organización critica la fuerte dependencia de las desaladoras, cuyo elevado consumo energético, indican, no se tiene en cuenta en un contexto de crisis climática. "Tampoco hablan de emisiones", critican.

Aunque las recientes lluvias han permitido salir de la situación de alerta por sequía, Amics de la Terra advierte de que, sin un cambio profundo en el modelo de gestión, Ibiza volverá a enfrentarse a la misma situación en un futuro próximo.