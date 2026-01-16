Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alerta amarilla en Ibiza y Formentera por la llegada de la borrasca Harry

Aemet anuncia lluvias fuertes y persistentes para este sábado

Imagen de archivo de lluvias fuertes

Imagen de archivo de lluvias fuertes / EFE

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes una alerta amarilla para el sábado 16 que prevé la llegada de lluvias y tormentas a las islas Baleares. Después de varios días de sol y temperaturas agradables, las precipitaciones regresan y con fuerza a las Pitiusas de la mano de la borrasca Harry, la octava con nombre de la temporada 2025-2026.

"Estamos a las puertas de un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Según el aviso del organismo, las lluvias acumuladas en una hora en Ibiza y Formentera pueden llegar a alcanzar los 20 litros de agua por metro cuadrado. Además, Aemet no descarta que estas precipitaciones sean localmente fuertes y persistentes, con algunas ráfagas de viento.

Según el pronóstico, este fenómeno ocurrirá entre las 9 de la mañana del sábado y la medianoche o las primeras horas del domingo 17, cuando continuarán registrándose precipitaciones más leves.

El lunes 19 y el martes 20 es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, generando un significativo empeoramiento del estado del mar, aunque no se registran alertas activas en las islas Baleares.

