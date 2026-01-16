Alerta amarilla en Ibiza y Formentera por la llegada de la borrasca Harry

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes una alerta amarilla para el sábado 16 que prevé la llegada de lluvias y tormentas a las islas Baleares. Después de varios días de sol y temperaturas agradables, las precipitaciones regresan y con fuerza a las Pitiusas de la mano de la borrasca Harry, la octava con nombre de la temporada 2025-2026.

"Estamos a las puertas de un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Según el aviso del organismo, las lluvias acumuladas en una hora en Ibiza y Formentera pueden llegar a alcanzar los 20 litros de agua por metro cuadrado. Además, Aemet no descarta que estas precipitaciones sean localmente fuertes y persistentes, con algunas ráfagas de viento.

Según el pronóstico, este fenómeno ocurrirá entre las 9 de la mañana del sábado y la medianoche o las primeras horas del domingo 17, cuando continuarán registrándose precipitaciones más leves.

El lunes 19 y el martes 20 es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, generando un significativo empeoramiento del estado del mar, aunque no se registran alertas activas en las islas Baleares.