El tiempo
Alerta amarilla en Ibiza y Formentera por la llegada de la borrasca Harry
Aemet anuncia lluvias fuertes y persistentes para este sábado
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este viernes una alerta amarilla para el sábado 16 que prevé la llegada de lluvias y tormentas a las islas Baleares. Después de varios días de sol y temperaturas agradables, las precipitaciones regresan y con fuerza a las Pitiusas de la mano de la borrasca Harry, la octava con nombre de la temporada 2025-2026.
"Estamos a las puertas de un temporal de lluvias, vientos fuertes y oleaje en el área mediterránea peninsular y Baleares, que comenzará este sábado y se prolongará probablemente hasta el miércoles, con el lunes y el martes como días más adversos", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.
Según el aviso del organismo, las lluvias acumuladas en una hora en Ibiza y Formentera pueden llegar a alcanzar los 20 litros de agua por metro cuadrado. Además, Aemet no descarta que estas precipitaciones sean localmente fuertes y persistentes, con algunas ráfagas de viento.
Según el pronóstico, este fenómeno ocurrirá entre las 9 de la mañana del sábado y la medianoche o las primeras horas del domingo 17, cuando continuarán registrándose precipitaciones más leves.
El lunes 19 y el martes 20 es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, generando un significativo empeoramiento del estado del mar, aunque no se registran alertas activas en las islas Baleares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Herido grave tras ser atropellado por un coche a gran velocidad en Ibiza
- María Monfort Matutes, influencer de Ibiza, habla sobre su relación más tóxica: 'Viví todo tipo de horrores
- Expectación en Ibiza ante el juicio a una conductora que atropelló mortalmente a una joven y se dio a la fuga
- La rúa de Carnaval de Ibiza ya tiene fecha, hora y premios
- Fallece en Ibiza Daniel Moreno, profesor y exdirector del colegio Sa Blanca Dona y la Escola d'Adults
- Los platos y los precios de StreetXO, el restaurante que Dabiz Muñoz abrirá en Ibiza
- El fuerte viento en Ibiza tumba una enorme grúa de una obra en Platja d'en Bossa
- Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza