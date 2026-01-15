Juanjo Ferrer: "El problema de los pisos turísticos se ha agravado los últimos tres años, a pesar de lo que dice el PP"

"A pesar del que intenta hacer creer el PP, durante los últimos tres años la problemática de los pisos turísticos se ha agravado", ha denunciado el senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, en la Comisión de Vivienda del Senado durante la comparecencia de los alcaldes de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y Barcelona, Jaume Collboni. El ibicenco ha destacado en su parlamento los graves problemas de acceso a la vivienda que sufren las Pitiusas y ha defendido el modelo de regulación impulsado por la capital catalana.

El caso de Barcelona

El senador ha destacado los datos aportados por el alcalde Collboni, quien ha explicado que "hoy, una familia de Barcelona paga 220 euros menos de alquiler del que pagaría si se hubiera mantenido la no intervención del mercado de la vivienda". Además, ha detallado que, gracias a la regulación de la Ley estatal de Vivienda, el precio medio del alquiler en Barcelona es de 1.135 euros, cuando sin esta intervención rondaría los 1.357 euros.

"Nosotros sufrimos un caso de laboratorio, porque tenemos de todo", ha señalado el senador en referencia en Ibiza y Formentera. Juanjo Ferrer ha enumerado problemas que afectan estas islas, aparte de la especulación: vivienda vacía, dificultades de rehabilitación y, sobre todo, problemas de uso turístico de los pisos a pesar de que "siempre ha estado prohibido y nunca se ha permitido", al contrario de Barcelona, donde sí que eran legales y que ahora ha iniciado la revocación de todas las licencias.

Medidas para las Pitiusas

El senador ha defendido que para abordar la crisis de la vivienda, además de la regulación de los alquileres y otras medidas, es necesario crear un parque público de vivienda suficiente: "Parece que es el único consenso que hay entre los grupos para poder mejorar este acceso a una vivienda digna y asequible". Sin embargo, Juanjo Ferrer ha criticado una falta de gestión y planificación en la mayoría de municipios de las Pitiusas, donde "el desarrollo del planeamiento ha sido tan deficiente que no hay suelo público" para la construcción de vivienda pública.

El senador ha coincidido con los comparecientes en la necesidad que las medidas reguladoras sean "temporales y excepcionales", pero ha insistido que son necesarias ante la gravedad de la situación. Ha recordado que la Ley de Vivienda, "por mucho que se haya demonizado, ofrece un marco legislativo general" con una parte procedimental y otra de acceso a la vivienda.

En cuanto a la limitación de compra por parte de no residentes, el senador ha recordado que durante esta legislatura han defendido la necesidad de esta medida. Juanjo Ferrer ha valorado positivamente que el Govern Balear plantee limitar la compra de vivienda a extracomunitarios no residentes durante cinco años, y que el Gobierno del Estado haya anunciado que solicitar el visto bueno de Bruselas para aplicar la medida, como anunció el ministro Ángel Víctor Torres.

El senador ha concluido su intervención manifestando la esperanza que se pueda seguir la evolución de las medidas implementadas en Barcelona para que "los otros también podamos aprender".