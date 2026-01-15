Lo que Ibiza puede aprender de otros territorios para solucionar el problema de la vivienda

Para buscar soluciones a la crisis de la vivienda en Ibiza es clave, entre otras cosas, ampliar miras y buscar inspiración en otros territorios que se enfrentan a la misma problemática y que están tomando medidas que están resultados eficaces. Una ejemplo a imitar, entre cientos, podría ser el de Vail, en Colorado. En ese destino de esquí de lujo de Estados Unidos tienen un programa, InDEED, a través del que se ha creado "un parque permanente de vivienda para personal trabajador compensando a quienes, de forma voluntaria, inscriben restricciones en la escritura de sus propiedades". A los participantes se les ofrece entre el 15 y el 20% del valor tasado de su propiedad a cambio de que en sus escrituras se limite el uso de la vivienda a trabajadores locales que residan allí un número mínimo de meses al año. El caso de Vail aparece reflejado en el estudio 'Reimaginamos la vivienda en Ibiza' y se abordará en la charla participativa con la que se abrirá el ciclo de conferencias organizado por la demarcación pitiusa del Col·legi Oficial d'Arquitectes de les Illes Balears (Coaib) en torno a la crisis habitacional que sufre la isla.

Esta primera actividad se llevará a cabo este viernes, 16 de enero, a las 18 horas en el Centre Cultural Cervantes, en Sant Antoni, y en ella participarán representantes de las dos entidades responsables del informe, (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible y Business Fights Poverty . "La idea es que la conferencia sea lo más interactiva posible. Primero compartiremos los resultados de nuestra trabajo y luego llevaremos a cabo un ejercicio con un dinámica participativa en torno a casos prácticos", explica Sofía Ribas Bamber, fundadora de (Ma), una empresa social con sede en Ibiza que "busca impulsar un cambio en el modelo económico de la isla" a través de la innovación social, la sostenibilidad y la economía circular. Ella será una de las ponentes, junto a dos miembros de Businees Fights Poverty, una de sus creadoras, Yvette Torres-Rahman, y su Community Learning Manager, Anna Olivia Spenner Hernández.

Entrevistas a expertos y una encuesta a residentes

El estudio sobre el que versará la conferencia, que se presentó públicamente en septiembre del año pasado, fue iniciativa de las dos organizaciones, que contaron para llevarlo a cabo con el apoyo del Govern Balear a través de fondos NextGenerationEU de la Unión Europea. Para recabar datos y extraer conclusiones recurrieron a distintas fuentes: un foro de debate internacional online entre 16 personas de más de diez países; entrevistas con actores claves de instituciones públicas, entidades empresariales, universidades y tercer sector, y una encuesta en la que participaron más de 1.000 residentes. Además, se habló con familias que vivían en tres asentamientos de la isla.

Uno de los objetivos principales de esta iniciativa era mostrar las respuestas que dan otros territorios a la crisis habitacional y que podrían servir de guía o fuente de inspiración para acciones a nivel local diferentes a las que se suelen poner sobre la mesa. El informe no plantea una repuesta única, sino que enumera "numerosos casos de referencia y más de 60 acciones prácticas". "Aunque quizás no todas las soluciones que proponemos sean viables para Ibiza, lo que pretendemos, al menos, es abrir esta conversación porque estamos muy enfocados en la problemática y, a veces, nos quedamos ahí estancados sin analizar cómo podemos encontrarle remedio", reflexiona Ribas.

Como pone de manifiesto este trabajo y subraya la fundadora de (MA), "hay que ser creativos" a la hora de plantear estrategias para hacer frente a la situación y "es imprescindible la colaboración intersectorial". En ese sentido, 'Reimaginamos la vivienda en Ibiza' aborda el la crisis habitacional desde tres ámbitos de actuación complementarios: el papel del sector público, el rol del sector privado y las soluciones que se pueden impulsar desde la sociedad civil.

Soluciones desde el sector público

En lo que respecta a la iniciativa pública, el informe apuesta, entre otras cosas, por "priorizar y preservar viviendas para residentes". Es en ese apartado donde se saca a relucir el ejemplo de Vail y se señala que "en el caso de Ibiza, implementar vivienda con restricciones en la escritura podría convertirse en una herramienta flexible y de bajo coste para lograr ese objetivo sin necesidad de nuevo suelo". No solo se expone el caso de esta población de Colorado, también se habla de otras políticas que han adoptado países como Austria, que "aplica normas de zonificación y de uso del suelo para limitar las segundas residencias"; Ámsterdam, que "obliga a las personas propietarias a ocupar la vivienda como residencia habitual"; o Malta, que "restringe las compras por parte de no residentes a zonas designadas".

"Si dejamos que se continúe especulando con la vivienda o que ésta se destine en buena parte a segunda residencia se corre el riesgo de que se vaya perdiendo ese tejido social que hace diferente un territorio", advierte la responsable de (Ma).

Sofía Ribas, fundadora de (Ma) Laboratorio de Transformación Sostenible. / Vicent Marí

Antes que optar por expandirse, el estudio apuesta por movilizar y renovar el parque edificado existente. "En Europa, las ayudas a la rehabilitación suelen estar ligadas a la asequibilidad: Navarra concede hasta 18.000 euros a personas propietarias que limiten los alquileres durante cinco años; el programa RenoBooster de Viena apoya a hogares con bajos ingresos para mejorar la eficiencia energética; e Irlanda ofrece hasta 50.000 euros para rehabilitar viviendas en estado ruinoso destinadas al alquiler o a residencia habitual", señala Ribas.

La opción de edificar más solo la contempla el informe "de forma estratégica": "La nueva construcción solo debe llevarse a cabo cuando la movilización de viviendas vacías o la rehabilitación con cambios de uso resulten insuficientes, y siempre con medidas que garanticen la asequibilidad y minimicen el impacto ambiental mediante diagnósticos basados en datos, estudios de capacidad de carga y una planificación a largo plazo". Como solución a corto plazo para grupos vulnerables, este trabajo plantea utilizar vivienda modular o temporal en suelo público y pone como ejemplo el el programa Aprop de Barcelona. A través de esta iniciativa, detalla, se han creado viviendas modulares reubicables a partir de contenedores reutilizados, instalados en suelo municipal por periodos de entre cinco y diez años mientras se desarrollan planes de mayor alcance. También en Lisboa, señala la fundadora de (Ma), han recurrido a esta solución para alojar a familias en riesgo de desahucio o sin hogar.

Cómo puede influir el sector privado

Respecto a lo que puede hacer el sector privado para contribuir a dar una solución a la crisis habitacional, en el estudio se plantean tres vías de acción: "A través del propio modelo de negocio, mediante la filantropía y el capital social y a través de la incidencia política y las colaboraciones". Se dan muchas ideas: "Pagar salarios dignos; facilitar alojamiento para personal, pero sin desplazar a residentes, o rehabilitar edificios en desuso" son algunas de ellas. "Las promotoras y las entidades de vivienda desempeñan un papel fundamental en la ampliación de la oferta asequible, especialmente en contextos de alto coste y con escasez de suelo, como Ibiza", señala el estudio, que destaca tres modelos: "La construcción modular, la rehabilitación con cambio de uso y el coliving como solución para viviendas de temporada".

El papel de la gestión comunitaria de la vivienda

Respecto al apartado que tiene que ver con iniciativas de la sociedad civil, Sofía Ribas habla de las cooperativas de vivienda, donde "los miembros comparten la propiedad colectiva con derechos de uso a largo plazo, lo que reduce los costos entre un 30 y un 40%". Menciona el caso de Zúrich, que se ha planteado que "para el 2050 el 33% del parque de viviendas sea cooperativa".

Otra de las propuestas que expone el informe y a las que hace referencia Ribas es la de "crear Community Land Trusts (CLT) para la custodia comunitaria del suelo y vivienda asequible". "Lo que busca el CLT es separar la propiedad del suelo de la vivienda para que no se especule con él a largo plazo y garantizar la asequibilidad permanente. Es un modelo que está muy extendido en Estados Unidos y del que ya hay distintas iniciativas en ciudades como Bruselas o Londres", señala.

Estas y otras muchas propuestas se abordarán en la conferencia de este viernes para, entre todos, crear un espacio de diálogo y reflexionar sobre las posibles soluciones a un reto tan complejo como la vivienda.