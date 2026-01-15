A la venta un 'parking' en Ibiza por 370.000 euros

El portal inmobiliario Idealista oferta para su compra un amplio garaje de 90 metros cuadrados, ubicado junto al parque de La Paz, con capacidad para hasta seis coches y zona de trastero incluida.

El inmueble se encuentra en la calle Baleares, número 26. Tiene capacidad para 6 vehículos y cuenta con 90 metros cuadrados.

Anuncio del alquiler de la plaza de parking / Idealista

En el portal Idealista, además de este garaje de 90 m², también se encuentra otra plaza disponible en la misma dirección, por 240.000 euros, en la avenida 8'Agost, número 6. Esta segunda opción ofrece aproximadamente 50 metros cuadrados, "con capacidad para 4 coches sin maniobras o hasta 6 vehículos moviendo algunos", puntualiza el anuncio. También incluye espacio extra para almacén, acceso mediante rampa y ascensor, y posibilidad de alquiler condicionado a futuras ventas.

A la venta una plaza de garaje por 240.000 euros / Idealista

El auge de este tipo de propiedades refleja la alta demanda de parkings en Ibiza, especialmente en zonas céntricas y turísticas. Según un estudio de Fotocasa, de 2023 a 2024 el precio de los parkings en Baleares se incrementó un 11,1%, situándose como la segunda comunidad autónoma más cara del país con un coste medio de 18.683 euros por plaza, solo por detrás del País Vasco.

Este es el precio para alquilar una plaza de garaje en Ibiza

Actualmente, el precio mensual de alquiler de una plaza de garaje en Ibiza también refleja la alta demanda de estacionamiento en la isla. En zonas como Can Misses, el coste de alquilar un coche puede llegar a los 300 euros al mes.