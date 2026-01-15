Temporada 2026: Carl Cox pone fecha y lugar a su próximo "capítulo" en Ibiza

El Dj y productor Carl Cox volverá a ser el gran protagonista de las noches de domingo durante la temporada de 2026. A través de un comunicado oficial, [UNVRS] confirma que el británico mantendrá su residencia, que se extenderá del 21 de junio al 4 de octubre e incluirá 16 fechas, además de dos citas especiales: el opening y el closing party, que Cox asegura que asumirá "en solitario".

Desde la organización destacan que el regreso llega tras una primera temporada en 2025 que "marcó un nuevo capítulo" en la noche ibicenca, con sesiones que se alargaron hasta el amanecer y una lista de invitados que incluyó nombres como The Chemical Brothers, Paul Kalkbrenner, Sven Väth, Loco Dice y Maceo Plex, además de b2b con PAWSA y The Martinez Brothers.

El propio Carl Cox define esta continuidad como una vuelta "a casa" y como una forma de construir legado en la isla: "Mi primer año en [UNVRS] fue increíble… Quiero que mi implicación en el clubbing deje un legado, compartir el amor por la música", afirma. En su mensaje, el artista elogia el sonido, la producción y el diseño de la sala principal, y subraya que le gusta el "equilibrio" entre zonas VIP y entrada general, además del formato de varias salas "por descubrir".

De cara a 2026, el Dj adelanta una temporada "más larga" y con una selección de invitados que, según el comunicado, combinará artistas consolidados y nuevos talentos, con una idea clara: "La música por delante de todo". Cox añade, además, que habrá "invitados muy especiales" que por ahora no puede revelar.

Las entradas y mesas VIP ya están a la venta a través de la web de la discoteca.