'Back to the Hits' llega al Teatro Pereyra

Este 2026 arranca con una gran novedad en Ibiza: el histórico Teatro Pereyra abre sus puertas a 'Back to the Hits', para lo que se convertirá en el escenario de la 'Ultimate Retro Party'. Un concepto pensado para quienes aman el mix de la nostalgia de varias décadas pasadas con la diversión y el sonido de hoy.

La experiencia contará con música en vivo a cargo de djs, cantantes y percusión, diferentes puestos de pintura de caras, espectáculos y la emblemática piñata 'Back to the Hits', entre muchas sorpresas más.

El evento se ha consolidado como uno de los referentes musicales y culturales de Ibiza, apostando por la diversión y las experiencias intergeneracionales, tanto para residentes como para visitantes y se celebrará el domingo 25 de enero de 13 a 23 horas.

'Line up' confirmado

En el line up ya confirmado de cabina se encuentran: Oh yeah, Néstor Morales, Javi Rober, Day-N – DJ, Giancock – DJ y el cierre de la jornada será una auténtica bomba: un explosivo set b2b entre Oh yeah y Day-N.

Entradas

Las entradas están a la venta en la web oficial del teatro y los precios son 6 euros con agua o refresco incluido, 14 euros con copa y los niños tienen la enrtrada gratis. Se pueden comprar online o recogerlas en taquilla.

Fiesta Back to the hits / DI

Un plan para compartir entre padres e hijos y revivir los mejores hits de todos los tiempos en uno de los espacios culturales más icónicos de la isla: el Teatro Pereyra.