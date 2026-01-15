Cómo comunicarse con los hijos y solucionar conflictos en los talleres de parentalidad de Sant Josep

El Ayuntamiento de Sant Josep ha puesto en marcha una nueva edición de los talleres de parentalidad positiva, dirigidos a familias con niños a partir de 6 años y adolescentes, con el objetivo de reforzar las competencias emocionales, educativas y relacionales de padres, madres y personas cuidadoras.

Los talleres se celebrarán en dos turnos semanales y constarán de ocho sesiones en cada grupo. Por un lado, se impartirán los jueves por la mañana en el CEPA de Cala de Bou, de 9.30 a 11.00 horas. Por otro, habrá sesiones los viernes por la tarde en las Escoles Velles de Sant Josep, de 16.30 a 18.00 horas.

El programa estará impartido por educadoras sociales de servicios sociales formadas en el Programa GUÍA de la Universidad de Oviedo y está orientado a promover la convivencia familiar, potenciar el vínculo afectivo y prevenir situaciones de riesgo psicosocial.

La concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, ha destacado que “estos talleres son una oportunidad para dar herramientas reales a las familias, ayudándolas a mejorar la comunicación, gestionar conflictos y fortalecer el vínculo afectivo con sus niños y adolescentes”.

Entre los objetivos específicos del programa figuran mejorar las competencias emocionales parentales, reforzar las habilidades educativas familiares, potenciar la comunicación y el vínculo afectivo, desarrollar competencias para la resolución de conflictos, incrementar la autoestima y la autoeficacia parental y prevenir situaciones de riesgo y exclusión social.

Las inscripciones pueden formalizarse a través del formulario online habilitado por el Ayuntamiento.

Esta iniciativa se suma a los talleres de acompañamiento a la crianza y al ciclo de charlas sobre salud, educación y bienestar que el Ayuntamiento de Sant Josep desarrolla para apoyar a las familias del municipio, reforzando el compromiso del consistorio con el bienestar y el acompañamiento familiar.