Estos son los premios de la rúa de Carnaval de Ibiza para este año

Ya hay fecha para la rúa de Carnaval de Ibiza. Será el sábado 14 de febrero, a las 17 horas. El desfile partirá de la avenida de Santa Eulària y continuará por las avenidas de Bartomeu Rosselló y de Isidor Macabich para seguir por la calle del País Valencià hasta llegar a la avenida de España y continuar hasta acabar en el paseo de Vara de Rey.

Además, este 2026, el Ayuntamiento ha previsto 22 premios que alcanzarán los 22.000 euros. Según destaca el Consistorio, se tendrán en cuenta, a la hora de valorar las propuestas, "la coreografía, la carroza, el vestuario, la originalidad, la armonía del conjunto" y, además, la sostenibilidad de todo ello.

Los premios son los siguientes:

Comparsas escolares (colegios, escuelas, institutos, APIMA, etc.):

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Comparsas del ámbito social (asociaciones de vecinos y asociaciones sin ánimo de lucro):

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Academias de baile:

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Comparsas en general:

Primer premio: 1.800 €

Segundo premio: 1.350 €

Tercer premio: 1.000 €

Quarto premio: 700 €

Quinto premio: 400 €

Individual o en pareja: