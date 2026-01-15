Un sábado diferente en Ibiza: el plan que no te puedes perder en el nuevo polideportivo de Es Putxet

El Polideportivo de Es Putxet acoge este sábado 17 de enero el estreno oficial de su nuevo campo de rugby, una cita que llega acompañada de una jornada completa de deporte, convivencia y auténtico ambiente de club.

Rugby infantil en Ibiza: la cantera toma el campo al mediodía

La programación comenzará a las 12 horas con una intensa jornada de rugby infantil, en la que participarán niñas y niños de las escuelas de toda la isla. Durante una hora, hasta las 13 horas, el público podrá disfrutar del talento de la cantera, el compañerismo y los valores que definen al rugby desde edades tempranas.

Las imágenes de las obras del estadio de fútbol es Putxet en Ibiza / Vicent Marí

Partido de Liga Balear: Ibiza Rugby Club vs Menorca Rugby

El momento más esperado llegará por la tarde. A las 15 horas, el equipo senior masculino del Ibiza Rugby Club se enfrentará al Menorca Rugby en un partido correspondiente a la Liga Balear, que promete intensidad, emoción y buen nivel competitivo.

El encuentro servirá además para celebrar el estreno del nuevo campo y reforzar el vínculo entre el club y la afición en una jornada pensada para animar desde la grada y disfrutar del auténtico ambiente rugbier.

Dónde y cuándo: todos los detalles del evento