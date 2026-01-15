Música clásica y videomapping en la iglesia de Sant Antoni con el ciclo ‘Ones de llum’

La segunda edición del ciclo de conciertos visuales ‘Ones de llum’, impulsado por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni y producido por Eivissa Escènica, continúa su recorrido el sábado 24 de enero, a las 21 horas, en la iglesia de Sant Antoni con una propuesta que combina música clásica, voz lírica y una cuidada puesta en escena de video mapping.

El concierto correrá a cargo de Assumpció Janer (arpa), Ramsés Puente (violín) y Carlos Vesperinas (violonchelo), con la colaboración especial de la soprano Isabel Albaladejo. El programa recorre distintos estilos y épocas de la música clásica y vocal, con piezas emblemáticas del repertorio lírico e instrumental como ‘Vedrò con mio diletto’, de Antonio Vivaldi, y ‘Se Laura spira’, de Claudio Monteverdi sobre texto de Petrarca. También incluye obras de gran sensibilidad expresiva como ‘Azulâo’, de Jayme Ovalle, o la ‘Canción de cuna para dormir a un negrito’, de Xavier Montsalvatge.

El trío instrumental interpretará además obras de compositores como Camille Saint-Saëns y Pyotr Ilyich Tchaikovsky, aportando contrastes sonoros y momentos de lirismo que dialogan con la voz de la soprano.

Como en el resto de conciertos del ciclo, la experiencia se completa con una creación visual de video mapping diseñada por Jesús de las Heras, concebida específicamente para la arquitectura de la iglesia de Sant Antoni, transformando el espacio en un entorno inmersivo en el que música, luz y patrimonio se fusionan.

Cartel del ciclo Ones de Llum / Ayuntamiento Sant Antoni

Con ‘Ones de llum’, Sant Antoni reafirma su apuesta por una oferta cultural de calidad durante los meses de invierno, poniendo en valor el talento local y ofreciendo al público residente experiencias artísticas singulares que conectan tradición y contemporaneidad.

Entradas gratuitas con reserva previa

La entrada será gratuita hasta completar aforo. La gestión se hará de manera mixta: el 50% de las plazas se podrá reservar online mediante un formulario disponible en los canales de comunicación del Ayuntamiento, y el otro 50% se reservará presencialmente una hora antes del inicio del concierto, en la propia iglesia.

El plazo de inscripción online para el concierto de Sant Antoni será del lunes 19 de enero a las 9 horas hasta el jueves 22 de enero a las 12 horas, a través del formulario habilitado (solo operativo en esas fechas):