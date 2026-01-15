Alumnos de Ibiza a Marta Arce, atleta paralímpica: "¿Si no ves bien, por qué no llevas gafas?"

"Me muevo mucho y prefiero estar cerca de los niños, ya que me gusta interactuar con ellos y preguntarles", indica, con tono decidido, Marta Arce Payno, ganadora de cuatro medallas paralímpicas de verano en judo adaptado, a los técnicos de sonido desplazados hasta el colegio Es Vedrà en los instantes previos al inicio de su ponencia. La atleta vallisoletana se muestra ilusionada y con ganas de relatar su experiencia deportiva y personal a los pequeños asistentes, que se mantienen muy participativos a lo largo de la jornada educativa centrada en el deporte inclusivo y adaptado.

Arce se ha convertido en un emblema de la iniciativa educativa DIE Esport Inclusiu a l'Escola, impulsada por el Consell de Ibiza. Prueba de ello son las amables palabras de bienvenida del técnico insular de Deportes, Toni Suñer: "Marta ha participado en tantas jornadas de deporte inclusivo del DIE que ya la considero una ibicenca más". Suñer añade: "Es un encanto de deportista y de mujer".

El colegio Es Vedrà acoge a lo largo de una intensa mañana un maratón de actividades educativas y deportivas. Sin embargo, el notable retraso de la ponencia, debido a problemas técnicos, obliga a que esta tenga una duración algo inferior a la prevista. Los pequeños, muy atentos durante la explicación, no pueden, por falta de tiempo, formular todas las preguntas que les gustaría hacer a Arce.

Demostración de un ejercicio de judo a cargo de la atleta paralímpica, Marta Arce. / Vicent Marí

Los pocos afortunados que tienen el honor de entablar directamente conversación con ella no tienen pelos en la lengua y sacan a relucir su enorme imaginación. "¿Si no ves bien, por qué no llevas gafas?", pregunta, con inocencia, un niño. Arce, con naturalidad, le responde: "Vivo una situación en la que la luz solar me suele molestar muchísimo, aunque hoy [jueves 15 de enero] reconozco que está siendo bastante agradable. Al final, tengo una pérdida de la visión severa y esto no se puede arreglar ni con unas gafas". Conviene destacar que Arce sufre albinismo óculo-cutáneo completo, una condición genética que implica una falta de pigmentación y una deficiencia visual severa.

"Nunca es tarde para empezar"

Arce es una deportista de élite que acumula muchos años de trayectoria sobre los tatamis, por lo que está acostumbrada a manejar la presión, especialmente en grandes eventos. Sin embargo, en el colegio Es Vedrà se enfrenta a un público distinto, caracterizado por su imprevisibilidad. La breve ronda de preguntas deja otra cuestión interesante, planteada por un niño que ejerce casi de periodista: "¿Cuándo empezaste a hacer judo?". A lo que la ponente responde: "Comencé cuando casi tenía 20 años. Aunque el judo es un deporte que suele practicarse desde pequeño, no fue mi caso. Al final me ha ido bien y esto sirve para darse cuenta de que nunca es tarde para empezar".

Uno de los alumnos quiere indagar un poco más en la vida de la ganadora de cuatro medallas paralímpicas e ir más allá del judo. Por ello, pregunta: "¿María, qué deportes te gustan, al margen del judo?". Acto seguido, uno de los profesores corrige al estudiante: "Se llama Marta". Sea como sea, la ponente, que pasa por alto el despiste del alumno, responde que le gusta el esquí alpino.

Judo adaptado a personas que simulan tener discapacidad física. / Vicent Marí

El breve interrogatorio, que dura escasos minutos, concluye, para lamento de algunos asistentes. Alguno se queda con ganas de preguntar, pero no hay tiempo para más. Llega el turno de ir al gimnasio o salir al exterior para disfrutar de las actividades previstas: fútbol y judo simulando discapacidad física; goalball con discapacidad visual; atletismo con discapacidad física y visual; y voleibol sentado con discapacidad física.

Precisamente, en el ejercicio de voleibol sentado, hay más de un estudiante que se viene un poco arriba y, pese a golpear la pelota desde el suelo, logra hacerlo con enorme potencia. "Ai, mare meva! Et faràs mal", exclama una de las monitoras de la actividad dirigiéndose a un chico demasiado impetuoso. Aunque todos se lo pasan en grande, a juzgar por lo en serio que se lo toma hay uno que protesta por las reglas: "La red está demasiado alta". En cambio, otro recibe una pequeña regañina: "Debes poner el culo en el suelo".

Por su parte, los participantes en la actividad que simula el atletismo para discapacidad física y visual compiten como si no hubiese un mañana. Todos luchan por ser el más rápido.

El relato de Arce y las actividades prácticas sirven para concienciar a los 92 estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria sobre la importancia del deporte inclusivo. “El deporte es salud y es algo en lo que no se debe excluir a nadie”, afirma Arce a modo de conclusión. Todo ello, en la penúltima jornada de la quinta edición del DIE, que continuará el miércoles 21 de enero en el colegio Mestral. Tras ello, las instalaciones deportivas de Can Coix, en Sant Antoni, acogerán el quinto Festival DIE Esport Inclusiu a l’Escola. Mientras tanto, en el patio del colegio, los alumnos siguen corriendo, compitiendo y riendo sin reparar en barreras ni diferencias.