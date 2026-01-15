Marta Arce, atleta paralímpica en Ibiza: "No nos lo tienen que dar todo masticado"

Nadie le ha regalado nada a Marta Arce Payno (Valladolid, 1977). La reconocida deportista española, ganadora de cuatro medallas paralímpicas de verano, es uno de los rostros más visibles del judo adaptado a escala nacional. A pesar de sus múltiples éxitos, mantiene los pies en el suelo durante su ponencia en el colegio Es Vedrà, en el marco de la quinta edición del programa educativo Deport Inclusiu a l’Escola (DIE), y habla sobre algunos de sus momentos más duros, especialmente cuando era niña: "En las clases de Educación Física no podía participar en las actividades y me tenía que quedar sentada en un banco vigilando los utensilios de mis compañeros".

Un grupo de niños y niñas del colegio Es Vedrà disfrutan de la parte práctica. / Vicent Marí

Uno de los ejes de la charla, con una duración aproximada de una hora, es la explicación de la diferencia entre deporte inclusivo y adaptado. "El inclusivo es cuando se deja participar a todas las personas, mientras que el adaptado es cuando compiten entre ellas deportistas que sufren, por ejemplo, la misma discapacidad, siguiendo unas normas concretas. No es justo que un chico de sexto de Primaria haga una carrera contra uno de cuarto de Primaria". Ante ello, reivindica: "Aunque no tengamos las mismas condiciones físicas o mentales, merecemos las mismas oportunidades para participar".

"En el deporte inclusivo no hay que adaptarse a la baja"

Aunque la vida de Arce no ha sido un camino de rosas, exige también un esfuerzo a las personas que se encuentran en su misma situación o en una similar: "En la competición debe haber igualdad y, si no, no mola. La igualdad solo la vamos a reservar al ámbito competitivo. Eso sí, en el deporte inclusivo no hay que adaptarse a la baja. No nos lo tienen que dar todo masticado y debemos adaptarnos. Si en el patio los compañeros juegan a baloncesto con dos brazos, no les tenemos que exigir que lo hagan únicamente con uno en caso de que nosotros tengamos solo uno".

La experimentada atleta vallisoletana sufre albinismo óculo-cutáneo completo, una condición genética que implica una falta de pigmentación y una deficiencia visual severa. "No veíamos tres en un burro", exclama, sin ningún tipo de vergüenza, en referencia al breve vídeo que se proyecta en la pantalla de un aula del colegio Es Vedrà. En él se muestra cómo consiguió el bronce en París 2024, tras vencer a la brasileña Lucía da Silva. Un comentario cómico que no es más que el reflejo de la actitud dinámica y cercana que Arce mantiene a lo largo de toda la jornada.