PATERAS
Interceptados 28 migrantes llegados en dos pateras a Formentera
La Guardia Civil los localizó en la zona de la Mola
La Guardia Civil ha interceptado a un total de 28 personas llegadas este jueves en dos pateras a Formentera.
La primera de las barcazas, en la que viajaban 13 personas de origen magrebí, era localizada por la Guardia Civil a las 3.45 horas en la zona de la Mola. Los migrantes han sido trasladados en un ferry de Trasmapi hasta el puerto de Ibiza. Allí esperaban cuatro furgones de Policía Nacional, que tras comprobar la documentación que llevaban junto con agentes de la Guardia Civil, los han trasladado a dependencias policiales.
Según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares, los agentes han intervenido de nuevo en la zona de la Mola a las 8.56 horas, donde han localizado a 15 personas de origen magrebí llegadas en patera a la isla.
En lo que va de año han llegado seis pateras a aguas pitiusas con un total de 93 personas a bordo.
