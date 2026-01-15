PATERAS
Interceptados 13 migrantes llegados en patera a Formentera
La Guardia Civil los localizó en la zona de la Mola
La Guardia Civil ha interceptado en la madrugada de este jueves a 13 personas de origen magrebí tras la llegada de una patera a Formentera.
Según la Delegación del Gobierno en Baleares, la actuación se produjo a las 03.45 horas en la zona de la Mola. En el operativo intervino la Guardia Civil de Formentera.
En lo que va de año han llegado cinco pateras a aguas pitiusas con un total de 78 personas a bordo.
