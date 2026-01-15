Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La habitacional es otro tipo de emergencia

La habitacional es otro tipo de emergencia | CÉSAR NAVARRO

La habitacional es otro tipo de emergencia | CÉSAR NAVARRO

Nadie puede negar que en Ibiza existe una auténtica emergencia habitacional, pero ello no justifica que se ocupen espacios reservados a los servicios de urgencia, como sucede en Platja d’en Bossa con la furgoneta habilitada como vivienda que aparece en la imagen.

