El álbum
La habitacional es otro tipo de emergencia
Nadie puede negar que en Ibiza existe una auténtica emergencia habitacional, pero ello no justifica que se ocupen espacios reservados a los servicios de urgencia, como sucede en Platja d’en Bossa con la furgoneta habilitada como vivienda que aparece en la imagen.
