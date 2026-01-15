Los platos que caracterizan a StreetXO de Dabiz Muñoz de cara a su próxima apertura en Ibiza

Dabiz Muñoz va a abrir un nuevo restaurante en Ibiza. La cadena StreetXO tiene programada su próxima apertura este junio del 2026 en Platja d'en Bossa, como anunció el chef en sus redes sociales. El restaurante se podrá encontrar en el hotel The Unexpected Ibiza , que pertenece al Grupo Palladium.

Aunque Muñoz ha destacado en su post de Instagram que la carta no será una simple réplica de lo que ya conocemos, podemos esperar aún más platos de comida fusión que tanto le caracterizan. Viendo su carta de Madrid, destacan platos como la lasaña koreana de wonton y vaca vieja gallega, ramen XO de foie gras y Jabugo, wontón frito de chistorra de arbizu, una vaca viajando de Tailandia a México de vaca gallega estofada con curry verde de jalapeños y epazote y sus croquetas de la Pedroche con kimchi, leche de oveja, sashimi de atún y té Lapsang Souchoung. En Madrid el chef también ofrece un plato vegetariano, el sándwich club vegetariano al vapor con ricotta, huevo frito de codorniz y sichimi togarashi. El restaurante incluye una carta de postres con especialidades como el cheesecake helado con palomitas caramelizadas, mango alphonso helado al chamoy con albahaca thai o el brioche Pedroche de leche y mantequilla con vainilla de Madagascar. La carta de cocktails contiene bebidas como el Kioto matcha gin tonic o el acidulados secos con escabeche de vodka. Asimismo ofrece bebidas sin alcohol como diverxo líquido Madrizzzz 100% con jazmín, vinagre de coco, lima, jengibre y néctar de caramelo de violetas.

Además, tiene un restaurante StreetXO en Dubái donde ofrece platos como su famoso aguachile de salmón mediterráneo, vieiras de Hokkaido con gazpacho de jalapeño, chuleta de cordero saté, ramen de foie gras o fluido, un lava cake de chocolate blanco con yemas de huevo, sacando a relucir, una vez más, su creatividad culinaria. En Dubái también ofrecen una carta de cocktails con opciones con y sin alcohol.

Los platos del restaurante en Madrid rondan los 6,5 euros para algunos entrantes y hasta 45 euros de máxima para sus platos principales. En Dubái, haciendo la conversión de dírham a euros, rondan precios muy similares. Aún se desconoce lo que costarán los platos en Ibiza.