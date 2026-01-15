Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando Ronaldo no reconoció a Peter Crouch en Ibiza

Peter Crouch relata el encuentro con Ronaldo Nazario en Ibiza, donde el astro brasileño disfrutaba de la playa sin reconocer al futbolista inglés

Crouch y Ronaldo de Ibiza

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

Ibiza siempre ha sido un imán para estrellas del fútbol, y una anécdota lo demuestra a la perfección. Fue durante unas vacaciones en la isla cuando Peter Crouch se cruzó con Ronaldo Nazario, el legendario delantero brasileño, en la playa.

Según cuenta Crouch en la red social X, "Ronaldo estaba relajado, rodeado de botellas de cerveza y con un cenicero sobre el estómago, mientras la supermodelo que lo acompañaba se encargaba de reponer cada bebida que terminaba". La escena era tan idílica como surrealista: una leyenda del fútbol disfrutando del sol y la playa sin preocupaciones.

Crouch, viendo la oportunidad de tomarse una foto, se acercó con la ilusión de que Ronaldo lo reconociera. “Esperaba que dijera: ‘¡Oh, tú eres Crouch!’”, recuerda. Sin embargo, Ronaldo no tenía ni idea de quién era él. Aun así, accedió a la foto y Crouch se marchó, sin explicarle que también era futbolista profesional.

Una historia que ilustra que incluso las grandes estrellas, cuando están de vacaciones, pueden ser sorprendentemente humanas… y que las leyendas del fútbol no siempre reconocen a sus colegas en la playa de Ibiza.

