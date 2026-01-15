Eclipse solar de 2026 en Ibiza: el Govern prepara un plan de acción para minimizar el impacto

El próximo 12 de agosto se producirá un raro fenómeno astronómico que no ocurría desde 1905: un eclipse solar total. Durante aproximadamente un minuto y medio, el Sol quedará totalmente tapado por la Luna y las islas Baleares se sitúan entre los territorios con mayor interés estratégicopara su observación.

Teniendo esto en cuenta, el Govern creó el pasado mes de diciembre una Comisión para la Gestión de las Actuaciones Relacionadas con el Eclipse Solar Total de 2026, con el objetivo de "garantizar una respuesta coordinada, eficiente y segura" ante todas las situaciones que pueda generar este fenómeno astronómico en la sociedad balear y, por extensión, de Ibiza y Formentera.

El Ejecutivo autonómico explica que el eclipse plantea un doble reto. Por un lado, la previsión de una afluencia masiva de personas y la consecuente presión sobre infraestructuras, movilidad, espacios naturales y servicios de emergencia. Por otro, la oportunidad de aprovechar el evento como impulso científico, divulgativo y de proyección exterior para las islas.

Sergio G. Cañizares

El objetivo de la comisión es anticipar riesgos, planificar actuaciones y garantizar una respuesta ordenada, además de impulsar la redacción de un plan de acción autonómico que permita minimizar impactos y maximizar beneficios. "Será un evento multitudinario al aire libre. Vendrá mucha gente y los distintos ayuntamientos deben estar preparados para adaptarse a esta circunstancia", anticipaba en agosto del pasado año la presidenta de la Agrupació Astronòmica de Ibiza , María Jesús Palomeque , en conversación con Diario de Ibiza.

Un trabajo "transversal" y sin aumento de gasto

Según han informado este jueves desde el Govern balear, la comisión trabajará de forma transversal en ámbitos como la seguridad pública, la protección civil y emergencias, la movilidad y el transporte, la gestión de espacios de observación, la salud pública, la comunicación institucional, la divulgación científica y la investigación, con especial énfasis en ofrecer información rigurosa, y en asegurar una observación segura del eclipse.

El órgano está adscrito a la conselleria de Presidència, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, tiene funciones de consulta, coordinación y asesoramiento y, según se indica, no supondrá un incremento del gasto público. Está presidido por la vicepresidenta segunda y consellera, Antònia Maria Estarellas, con la directora general de Coordinación y Cooperación Local, Isabel Febrer, como vicepresidenta.

El Govern prepara un plan de acción para minimizar impacto del eclipse solar de 2026 / Govern de les Illes Balears

Cuatro grupos de trabajo

Para una gestión operativa, la comisión se estructura en cuatro grupos de trabajo:

Movilidad, prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales

Salud pública

Comunicación y turismo

Divulgación científica

Estos equipos abordarán desde la planificación de desplazamientos y la protección de espacios naturales hasta la prevención de riesgos para la salud, campañas informativas, coordinación con el sector turístico e impulso de actividades científicas y educativas.