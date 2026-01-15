Club Chinois: estas son las fiestas para el verano 2026 en Ibiza

El verano comienza a palpitar en Ibiza y el reconocido Club Chinois, una de las discotecas con temporada más extensa y ubicado en el corazón del paseo marítimo, ha presentado ya sus primeras residencias. Aunque por el momento no sean todas las de esta temporada, ha anunciado fiestas que se celebrarán entre el 7 de mayo al 10 de octubre: Defected y Masquerade.

El club, desde su apertura, se ha consolidado como una de las principales elecciones tanto de los turistas como de los locales, sobre todo, según explican desde el propio establecimiento, por ser un espacio que prioriza la calidad musical y la "experiencia sensorial" en la pista.

Un evento de Defected en una imagen de archivo. / DI

Defected aterriza los jueves

Jueves: Defected. Sello y promotora británica con más de dos décadas de historia en la isla, toma los jueves por la noche de la temporada, desde el 7 de mayo hasta el 8 de octubre, para ofrecer 23 semanas de música house que abarca desde clásicos del género hasta sonidos contemporáneos y talentos emergentes. Hablando sobre el traslado del local, el CEO de Defected, Wez Saunders, afirma: “El sistema de sonido de Chinois, el diseño de la sala y el enfoque en el público permiten que la música, el dj y la multitud sean los héroes, creando el tipo de experiencia de música house auténtica y comunitaria que Defected siempre ha representado.

Claptone se mantiene en Chinois

Sabados: Claptone’s The Masquerade. Claptone regresa a Chinois Ibiza con su icónica fiesta The Masquerade. Una vez más, la fiesta se apodera de los sábados del 16 de mayo al 10 de octubre, el dj alemán transforma la pista en un ritual de house profundo y estética enmascarada, ofreciendo una experiencia íntima y sofisticada que atrae a turistas y locales. Cabe destacar que la residencia se ha consolidado por varios años como uno de los eventos imprescindibles del verano ibicenco.

El dj Claptone, en su fiesta The Masquerade. / RAÚL SÁNCHEZ

Sobre su regreso a Chinois Ibiza este verano, Claptone comenta: "Ibiza es un lugar sagrado para los amantes de la música electrónica y siempre ocupará un lugar especial en mi corazón porque es un lugar donde la gente se reúne para celebrar la vida a través del sonido. Estoy emocionado de volver a Chinois para una segunda temporada en 2026; el espacio tiene una energía inigualable, con una atmósfera elegante que complementa a la perfección The Masquerade."

Los tickets están a la venta en la pàgina web oficial del club desde 30 euros a 5.500 euros las más exclusivas para el opening de ambas fiestas.