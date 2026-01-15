De 'La Odisea' a los chivos expiatorios de Roma en el Ciclo de Cultura Grecorromana de Ibiza

El próximo martes 20 de enero dará comienzo en Can Ventosa el 'IV Ciclo de Cultura Grecorromana: El mundo clásico y su proyección', una iniciativa dedicada a acercar el legado de la antigüedad clásica al público actual a través de un programa de conferencias divulgativas.

El ciclo se desarrollará durante cuatro martes consecutivos, a las 19.30 horas, y está organizado por la Sociedad Balear de Estudios Clásicos, con la colaboración del Ayuntamiento de Ibiza. La entrada es gratuita y las sesiones están dirigidas tanto a los amantes del mundo clásico como al público en general.

El ciclo se inaugurará el martes 20 de enero con la conferencia 'La recepción de la Odisea en el cine', a cargo de María del Val Gago Saldaña, profesora de Filología de la Universidad de Alcalá, que analizará la influencia del poema homérico en el lenguaje cinematográfico.

De la influencia helena en la moda a la Escuela de Atenas

El martes 27 de enero, Fátima Díez Platas, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Santiago de Compostela, ofrecerá la charla 'Esto es griego: influencias y evocaciones de lo helénico en la moda', centrada en la pervivencia de la estética griega en el diseño contemporáneo.

La sesión del martes 3 de febrero estará dedicada a la antigua Roma con la conferencia 'Delitos, penas y chivos expiatorios en la antigua Roma', impartida por Alicia Valmaña Ochaita, profesora de Derecho Romano de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El ciclo se cerrará el martes 10 de febrero con 'La Escuela de Atenas de Rafael: escenas y personajes', a cargo de Francesc Casadesús Bordoy, profesor de Filosofía Griega de la UIB y presidente de la Sección Balear de la SEEC, quien abordará una de las obras clave del Renacimiento desde la perspectiva del pensamiento clásico.

Este evento, pretende poner de relieve la vigencia del pensamiento y la cultura grecorromanos y su proyección en distintas manifestaciones culturales contemporáneas.

Para más información, las personas interesadas pueden contactar con Francesc Casadesús, presidente de la SEEC y coordinador del ciclo, en el teléfono 619 196 284.