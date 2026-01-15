Carolina Escandell: “Para tomar decisiones hay que tener datos reales de Ibiza”

El director de Cáritas en Ibiza, Juan Torres Marí, agradece al Consell de Eivissa su “compromiso”, para la redacción del ‘Informe sobre exclusión y desarrollo social en la isla de Ibiza’, dado que su financiación ha sido “fundamental para realizarlo”. “El Consell -añade-, sin duda, ha entendido que conocer es el primer paso para actuar, y que un buen diagnóstico no es un fin en sí mismo, sino una herramienta clave para mejorar las políticas públicas y la vida de la ciudadanía”.

"Un punto de partida"

Preguntada la consellera de Bienestar Social si ante el contundente diagnóstico que ofrece este informe la institución insular dará marcha atrás, por ejemplo, en su intención de no otorgar a quienes carezcan de NIE o DNI la tarjeta de transporte, que da acceso al servicio gratuito de autobús, Carolina Escandell se limita a responder que “para tomar decisiones hay que tener datos reales y hasta ahora se tenía información un poco subjetiva”. Para la consellera, este informe supone un “punto de partida” y de “reflexión”, una “foto real” de lo que sucede: “Analizaremos en profundidad este informe, que es una hoja de ruta para todas las administraciones y tejido social de la isla”.

El director de Cáritas está “convencido” de que el Consell “tomará nota” y “se pondrá manos a la obra”.

Y respecto a la dificultad para el empadronamiento, “la llave de los derechos”, según Ubrich, Escandell cree que “hay voluntad por parte de los ayuntamientos para resolverlo” e incluso “se han dado pasos”, por ejemplo mediante “reuniones con los técnicos” municipales. El problema, aduce, es que la Administración “es muy garantista” y las leyes “están sujetas a muchas interpretaciones. No es tan sencillo”.