Cambio de tiempo en Ibiza: esta es la previsión de la Aemet para el fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia un cambio de tiempo en Ibiza para este fin de semana. Después de unos días con cielos despejados y temperaturas agradables, los meteorólogos prevén lluvias partir de este viernes por la tarde.

Según la Aemet, lloverá a partir de las 18 horas del viernes con una probabilidad del 65%. El sábado, la probabilidad de lluvia aumenta hasta el 90% durante todo el día y el domingo, se sitúa en el 100%. Además, las lluvias vendrán acompañadas de tormenta.

Previsión de la Aemet. / DI

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 15 grados durante todo el fin de semana.

La previsión de los meteorólogos es que el mal tiempo se alargue durante la próxima semana.