El Ayuntamiento de Sant Antoni presenta el programa de las fiestas patronales de Santa Agnès de Corona 2026

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha preparado un atractivo programa para las Fiestas de Santa Agnès de Corona 2026, una cita muy esperada por vecinos y visitantes que se desarrollarán entre el 19 de enero y el 1 de marzo. El programa incluye "propuestas para todos los públicos y edades, con una destacada presencia de actos tradicionales, fiestas populares, gastronomía, cultura y deportes", con especial protagonismo de la Festa a sa Sitja de sa Rota d'en Coca, que recupera y divulga oficios y costumbres vinculadas al campo ibicenco.

La presentación del programa ha corrido a cargo del concejal de Fiestas, Miguel Tur, la concejala de la zona de Santa Agnès de Corona, Maria Ribas, así como el presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Agnès de Corona, Miquel Bonet, quienes han animado a la ciudadanía a participar en las celebraciones y han destacado la importancia de "mantener vivas las tradiciones del Pla de Corona y el carácter popular de estas fiestas".

Pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany / Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Inicio de las fiestas y día grande de Santa Agnès

Las fiestas arrancarán el lunes 19 de enero con una salida escolar al pla de Corona y actividades para que los más pequeños descubran su entorno natural. Continuarán el martes 20 con una jornada en la escuela con cuentacuentos, taller creativo de personajes mitológicos de Ibiza y chocolatada. El miércoles 21 de enero, día de Santa Agnès, se celebrará la misa solemne, seguida de procesión, desfile de carros tradicionales y ballada pagesa.

Gastronomía, deportes y actividades tradicionales

La gastronomía será uno de los pilares del programa. El jueves 22 de enero se ofrecerá un curso de elaboración de sofrit pagès y el sábado 24 tendrá lugar el VI Concurs de sofrit pagès Festes de Corona. Entre las citas gastronómicas destacan también la paella popular del domingo 1 de febrero, a beneficio de la parroquia de Santa Agnès de Corona.

El viernes 30 de enero se llevará a cabo una de las actividades más emblemáticas: la caminata nocturna 'Anem de lluna i mirem-nos sa flor', con salida desde Sant Antoni hacia Corona y servicio de comida popular, además de autobuses para el retorno.

El calendario incluye varias pruebas y campeonatos deportivos, como el de ramer, días 29 y 31 de enero, y el campeonato de futbolín, el 6 de febrero, además del 'Campionat de cau', los días 12 y 13 de febrero. También se celebrará la XII Cursa popular Flor d'Ametller el domingo 8 de febrero.

El siguiente domingo, día 15, se celebrará una jornada de marcha nórdica desde la iglesia de Santa Agnès y una "amplia jornada con festa infantil, actividades, hinchables y música". Ese mismo día se elaborará una paella popular a beneficio de la Apima de Corona, y el tradicional dinar d'homenatge als nostres majors. La jornada finalizará con la representación teatral "Jutjats de pau, judicis pendents".

Programa Festes Patronals Santa Agnès de Corona 2026 / Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Festa a sa Sitja y la primera Mostra de lluïts pagesos

La Festa a sa Sitja de sa Rota d'en Coca se celebrará del 20 al 22 de febrero, con exposición de vehículos clásicos, maquinaria agrícola antigua y moderna, herramientas tradicionales, demostraciones de oficios y degustación de coquetes amb sobrassada durante todo el fin de semana.

El viernes 20 está programada la encesa de la sitja, con visita escolar y festa pagesa con sa Colla de Sant Rafel. El sábado 21 tendrá lugar una jornada de restauración de pared de piedra seca, y como novedad destacada de esta edición, se celebrará la primera Mostra de lluïts pagesos, además de una dinada de frita de porc, juegos tradicionales y la fiesta 'Es de Corona feim colla' con ball pagès, cantada tradicional, gaitas y la IV Trobada cultural de glossadors i folklore de ses Illes. El domingo 22 continuará la restauración de pared de piedra seca y la jornada cultural con muestra de artesanía, demostración de trabajos del campo y una paella popular para cerrar la fiesta.

Cierre del programa

Entre las propuestas culturales destaca el concierto del ciclo Ones de Llum, con concerts visuals en la iglesia de Santa Agnès, previsto para el sábado 28 de febrero. El programa se completa con el IX Recorregut de caça Festes de Corona, con entrenamientos el 28 de febrero y tirada oficial el domingo 1 de marzo.

Finalmente, el Ayuntamiento de Sant Antoni y la Asociación de Vecinos de Corona, "invitan a toda la ciudadanía a participar en estas fiestas, que suponen una oportunidad única para disfrutar de las tradiciones del Pla de Corona, la cultura popular y el buen ambiente vecinal."