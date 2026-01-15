Una agente inmobiliaria de Ibiza sucumbe en los tribunales: no tenía derecho a comisión por una compraventa

La Audiencia Provincial de Baleares ha confirmado la desestimación de la demanda presentada por una agente inmobiliaria que reclamaba el cobro de una comisión por la venta de una vivienda en Ibiza, al concluir que no quedó acreditada su intervención como mediadora en la operación.

La sentencia ratifica el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ibiza y rechaza el recurso de apelación interpuesto por la demandante, que reclamaba una cantidad derivada de un supuesto contrato de mediación inmobiliaria y cuyo importe no ha trascendido.

El tribunal considera probado que no existió encargo alguno por parte de los vendedores para que la demandante interviniera en la compraventa del inmueble y subraya que su actuación se limitó a tareas jurídicas y administrativas. En este sentido, la Sala destaca que “no existe prueba alguna que permita concluir el encargo de la gestión o intermediación para la venta del inmueble”.

El litigio tiene su origen en un contrato de arrendamiento con opción de compra firmado en 2018 y en la posterior venta de la vivienda, formalizada en 2021, a la madre del arrendatario. La demandante sostenía que había participado en las negociaciones y que tenía derecho a percibir una comisión, extremo que el tribunal descarta al no haberse acreditado una mediación efectiva.

Sin contrato ni pacto

Según la Audiencia, la relación profesional de la recurrente con los propietarios se produjo exclusivamente “en su condición de letrada y asesora para la redacción del contrato y gestiones administrativas, pero no de mediación inmobiliaria”. La sentencia añade que tampoco consta que existiera un contrato de mediación ni un pacto expreso sobre el pago de comisión.

En cuanto a la reclamación dirigida contra otro agente inmobiliario con el que la demandante había mantenido un acuerdo de colaboración, la Sala señala que dicho contrato había quedado resuelto antes de la venta y que “no se objetiva que la actora haya verificado actuación alguna que haya conducido a la venta del inmueble”. Por todo ello, la Audiencia Provincial concluye que la demandante no tiene derecho a percibir cantidad alguna y confirma íntegramente la sentencia recurrida, con imposición de las costas del recurso de apelación.