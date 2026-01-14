Vuelve a Vara de Rey un elemento icónico de Ibiza

La profecía de las redes sociales era cierta, el 2026 es el nuevo 2016. A la vista está que este nuevo año, recién estrenado, nos devuelve elementos icónicos de Ibiza de épocas pasadas.

El punto de encuentro más famoso para muchas generaciones fue el reloj de Vara de Rey. “Quedamos en el reloj de Vara” era la frase más pronunciada entonces entre los jóvenes. El objeto, muy diferente al de hoy en día y que próximamente se sustituirá, presenció las quedadas de muchos en el paseo de s’Alamera. Si por alguna razón perdías de vista a tu grupo de amigos, el aparato servía de ubicación para volver a reunirte con ellos.

Retirada del reloj

Eso llegó a su fin cuando quitaron el reloj en julio de 2016, que también funcionaba como termómetro, para sustituirlo por una estructura de acero galvanizado de Alday y Jover, que pretendía simular un árbol solar. O esa fue la descripción que hicieron entonces. Su retirada fue uno de los cambios que se realizaron con el comienzo de las obras para la peatonalización y reforma del paseo de Vara de Rey y la plaza del Parque.

Instalación de la pérgola. / J. A. Riera

Aquella reforma para conectar ambos lados de Vara de Rey no solo cambió la postal de uno de los paseos más emblemáticos de la isla, también arrancó una parte de la historia de los ibicencos. Y ahora, después de casi diez años, parece volver a su origen. Salvando las distancias.

Incio de las obras en Vara de Rey. / J.A.RIERA

Para ello, este lunes Vila inició las obras de remodelación con las que prevé mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y la eficiencia energética en el entorno. En el proyecto se incluye la ampliación de la zona dedicada a los peatones en la cabecera del paseo, que quedará divivida por unas jardineras del tráfico y que incrementará la sensación de seguridad. Aunque la remodelación mantendrá la misma estética, servirá para conservar una imagen urbana homogénea y coherente. Y con ellas, un nuevo reloj —en esta ocasión analógico— ocupará el hueco en el que durante una década ha permanecido la estructura metálica.

Las actuaciones y el nuevo elemento devolverán a Vara de Rey un referente histórico para los locales y, tal vez, volverá a ser el punto de quedadas para las nuevas generaciones.