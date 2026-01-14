Pagar 300 euros por una habitación… pero con zonas comunes nudistas: los alquileres más surrealistas de Ibiza

Alquilar una vivienda en Ibiza se ha convertido en una carrera de obstáculos marcada por precios desorbitados, adelantos imposibles y normas que rozan lo surrealista. Entre los testimonios recopilados por Diario de Ibiza destaca el caso de Amalia Urbano Moreno, que pagaba 300 euros por una habitación, "pero con la condición de que las zonas comunes fueran nudistas", algo que la dejó "completamente sorprendida". Este ejemplo refleja cómo, junto a los altos costes, algunos propietarios imponen reglas inesperadas o difíciles de asumir.

Otros residentes relatan situaciones igual de extremas o peculiares. Ronals Burbano, por ejemplo, recuerda que solo podía bañarse dos veces por semana, una limitación que muestra hasta qué punto algunos propietarios controlan la vida cotidiana de sus inquilinos.

Las exigencias económicas también son un problema recurrente. Yury González denuncia el dineral que piden por adelantado y las trabas cuando se trata de familias: "Ponen problemas si tienes hijos o mascotas. ¿Será un delito tener hijos para poder adquirir un techo donde vivir?”. Reconoce que hay propietarios razonables, pero lamenta que muchos no lo sean: “Por unos pagamos todos”.

Pagos de decenas de miles de euros para alquilar una casa en Ibiza

Los precios de habitaciones y pisos alcanzan cifras que muchos consideran inasumibles. Danny Javier afirma haber visto 700 euros por una habitación compartida. Otros casos extremos incluyen pagos adelantados de decenas de miles de euros: Juan Manuel Paramio González relata que en un piso de renta anual tuvo que pagar 22.500 euros por seis meses de alquiler, dos de fianza y un mes de agencia. Fer Martínez recuerda que hace diez años, con esa cantidad, casi podía comprar la entrada de un piso.

Las fianzas y pagos adelantados se repiten como constante. Jenifer Rubio Molina habla de un año de fianza. Pedro Jesús Quiñones Carrera detalla: "1.800 euros de entrada, 1.800 para la agencia y seis meses adelantados". Nando José explica que, para un piso de dos habitaciones en Santa Eulària, tuvo que pagar 22.000 euros por adelantado, incluyendo todo el año.

Entre precios imposibles y condiciones insólitas como baños limitados, prohibiciones para niños o zonas nudistas, el mercado de alquiler en Ibiza sigue siendo un terreno difícil de navegar para quienes buscan vivienda, y deja claro que, más allá del sol y las fiestas, conseguir un techo digno sigue siendo un desafío para muchos residentes.