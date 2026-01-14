A la venta un garaje en es Canar por casi un millón euros, pero... podrás vivir en él

El mercado inmobiliario de Ibiza no deja de sorprender. El portal inmobiliario Idealista ofrece una propiedad subterránea de 401 metros cuadrados que combina, en un mismo espacio, un gran almacén o aparcamiento con una zona residencial "completamente equipada".

Según detalla el anuncio, aproximadamente 90 metros cuadrados del inmueble están acondicionados como área de descanso, "con tres dormitorios, un baño completo, un aseo, un amplio salón y una cocina de grandes dimensiones". El resto de la superficie está destinada a uso logístico, funcionando como almacén o estacionamiento con capacidad para más de 40 vehículos.

Parte del espacio del garaje / DI

Cuando la escasez de vivienda sobrepasa los límites

"La propiedad se presenta como una oportunidad excepcional para empresas de alquiler de coches, transporte o logística, ya que permite centralizar en un solo espacio el aparcamiento de la flota y el alojamiento del personal", puntualiza el anuncio, Una fórmula poco habitual que refleja la creciente mezcla de usos en el mercado inmobiliario de la isla, especialmente en un contexto marcado por la escasez de vivienda y la presión sobre el suelo urbano.

Una zona del garaje / DI

El inmueble incluye, además, plaza para dos coches o más y se sitúa en una zona considerada estratégica por su buena comunicación y actividad económica, lo que, según el vendedor, incrementa su valor funcional y logístico. Todo ello por un precio de 980.000 euros.

Este tipo de ofertas, en las que se difuminan los límites entre vivienda, almacén y espacio industrial, se han vuelto cada vez más frecuentes en Ibiza, donde la falta de alternativas habitacionales y los elevados precios llevan a plantear soluciones poco convencionales.