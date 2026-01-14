Ushuaïa Ibiza anuncia el regreso de la residencia que trae la magia de Tomorrowland a la isla

Ushuaïa Ibiza volverá a convertirse este verano en un gran escenario de fantasía con el regreso de Tomorrowland y Dimitri Vegas & Like Mike. La residencia ocupará nuevamente los miércoles, comenzando el 6 de mayo y extendiéndose durante 19 fechas hasta el 30 de septiembre. El show de esta temporada estará centrado en Planaxis, el universo submarino inspirado en 'The Story of Planaxis', la temática del festival de 2018 en Bélgica.

Según detalla la organización, la producción se ha diseñado específicamente para el club y transformará el recinto al aire libre en un paisaje oceánico envolvente, con "escenografía monumental, visuales impactantes y una propuesta sensorial" que gira en torno al agua como "origen de la vida". La cita se desarrollará bajo el formato de day-club, con la estética y el despliegue característicos de Tomorrowland adaptados al escenario al aire libre de Ushuaïa Ibiza.

Cada miércoles, Dimitri Vegas & Like Mike encabezarán un cartel internacional y llevarán a la pista su sonido "de alto voltaje", con grandes himnos del big room, éxitos electro y remezclas, en una temporada que se extenderá durante todo el verano de 2026.

Ushuaïa Ibiza, que forma parte del ecosistema creativo de The Night League, se presenta de nuevo como uno de los grandes reclamos de la temporada estival en la isla, con un formato de club al aire libre que combina escenario principal, zona de piscina y pista de baile y apuesta por experiencias de gran formato.

Esta es la primera residencia confirmada por Ushuaïa para 2026. Las entradas para cada uno de los miércoles ya se encuentran a la venta en el sitio web de la discoteca, y sus precios van desde los 55 euros.