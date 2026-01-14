Trasladan a Mallorca a la perrita caniche que llegó en diciembre a Ibiza en patera

La perrita caniche que llegó a Ibiza a bordo de una patera el viernes 12 de diciembreha sido trasladada a Mallorca para cumplir allí la cuarentena, al contar la isla vecina con "instalaciones adecuadas y autorizadas" para realizarla "en condiciones óptimas", garantizando su bienestar y la seguridad sanitaria, informó este miércoles el Ayuntamiento de Santa Eulària.

Según el Consistorio, la decisión se adopta mientras se encuentra a la espera de que la conselleria de Salud del Govern Balear resuelva el recurso presentado contra la resolución de la directora general de Salud Pública, Elena Esteban, que cinco días después de su llegada a la isla determinó que debía ser sacrificada.

El Ayuntamiento explica que el recurso se fundamenta en criterios técnicos y veterinarios, que consideran que el sacrificio debe ser "siempre la última opción", tal como establece la normativa europea y estatal. En ese sentido, apunta a medidas alternativas como el aislamiento controlado, la vacunación antirrábica y el seguimiento sanitario para mitigar cualquier posible riesgo para la salud pública.

Desde el Consistorio añaden que el animal no ha presentado sintomatología compatible con la rabia durante el periodo de aislamiento ya realizado, y que los protocolos vigentes contemplan la cuarentena en centros especializados como una medida adecuada en ausencia de incidentes o agresiones.

Hasta que se resuelva el procedimiento administrativo en curso, el Ayuntamiento asegura que seguirá actuando en coordinación con las autoridades sanitarias competentes, dentro del marco legal vigente, priorizando tanto la protección de la salud pública como el bienestar animal.