Seguridad en Ibiza: Sant Antoni abre la convocatoria para elegir al nuevo jefe de la Policía Local

El Ayuntamiento de Sant Antoniha abierto el proceso para elegir de forma temporal a la próxima persona que estará al frente de la Policía Local. Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir el puesto de jefe o jefa del cuerpo.

La convocatoria se pone en marcha porque el 6 de abril de 2026 termina el periodo del actual jefe, Alejandro Ponce, por lo que el Ayuntamiento quiere asegurar la continuidad de la dirección del servicio y el normal funcionamiento de la seguridad ciudadana.

El puesto implica la dirección y coordinación de la Policía Local, con responsabilidad sobre las distintas unidades y servicios, además de supervisar el trabajo diario y trasladar información sobre el funcionamiento del cuerpo a sus superiores.

El actual jefe de la Policía Local ya ha comunicado al Ayuntamiento que no se presentará para continuar en el cargo "por motivos estrictamente personales", una decisión que, según el Consistorio, trasladó al alcalde el pasado mes de diciembre.